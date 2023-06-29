Дело группы VS Energy. Минюст подал иск о конфискации активов россиян Бабакова, Воеводина и Гинера 29 июня, 10:06 Заместитель председателя государственной думы РФ Александр Бабаков (Фото:Государственное бюро расследований)

Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкций в виде взыскания активов так называемой группы VS Energy к российским олигархам Александру Бабакову, Михаилу Воеводину и Евгению Гинеру.

Речь идет о корпоративных правах в 8-и облэнерго, 6-и отелях, 2-х металлургических заводах, ТРЦ в центре Киева, другом 31-м юридическом лице и денежных средствах около $2,5 млн. Об этом в Facebook написала глава департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых.

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Также иск касается других лиц, связанных с указанной тройкой, которые по сути выполняют роль номиналов.

Из полученной Минюстом информации от правоохранительных и разведывательных органов:

- Бабаков Александр Михайлович, заместитель председателя Государственной думы РФ, является одним из бенефициаров компании VS Energy International N.V. (Нидерланды), которая владеет рядом активов в Украине (энергетика, металлургия, финансы). Отвечает за политическую составляющую в преступном механизме, осуществляет коммуникацию с представителями политических элит, спецслужбами РФ. В апреле 2014 года включен в санкционный список Евросоюза из-за действий РФ в Крыму, находится в санкционных списках Украины, Канады, США.

Деловые связи Бабакова:

- Воеводин Михаил Васильевич (криминальное прозвище Миша Лужнецкий, Потап), вор в законе. В группировке отвечает за силовой блок, контакты с представителями правоохранительных органов и криминалитета;

— Гинер Евгений Леннорович (уроженец Харькова; криминальное прозвище Женя Харьковский; председатель финансового комитета Российского футбольного союза; глава футбольного клуба ЦСКА). Бывший вице-спикер Совета РФ, член комитета Госдумы РФ по международным делам. В противоправной группировке отвечает за экономическую составляющую ведения бизнеса, организовывает схемы вывода денежных средств за границу

В иске — 158 страниц, к нему приложены доказательства в 45 томах на более 11,3 тыс. страниц, рассказала Богатых.

«Иск основывается на доказательствах, полученных в рамках уголовных производств, информации разведывательных, антикоррупционных органов, других государственных учреждений, общественных организаций и публичной информации», — добавила она.