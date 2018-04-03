Минрегион собрался запретить строительство парковкок внутри жилых кварталов

Документ рекомендует размещать гаражи и парковки на периферии жилых районов и межмагистральных территориях

Министерство региональной политики, строительства и ЖКХ Украины планирует утвердить новые государственные строительные нормы (ГСН), запрещающие обустройство парковок для автомобилей внутри новых жилых кварталов.

Об этом замминистра региональной политики, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей Facebook- странице.

По его словах, документ рекомендует размещать гаражи и парковки на периферии жилых районов и межмагистральных территориях, а также в удаленных от игровых площадок и зон отдыха местах жилой застройки. Кроме того, он отметил, что это могут быть наземные, подземные и комбинированные автоматизированные или обычные гаражи, а в случае исторических и центральных районов городов - исключительно подземные гаражи.

Парцхаладзе отметил, что проект новых государственных строительных норм Планировка и застройка территорий, разработанный на замену Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, будет утвержден в ближайшее время.

Напомним, в конце марта президент Украины Петр Порошенко подписал закон, устанавливающий новые правила парковки транспортных средств и взыскания штрафов за их нарушение.