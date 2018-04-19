Минюст обжалует решение суда относительно "дочки" Роснефти

Министерство юстиции подаст апелляцию на решение Хозяйственного суда Луганской области об отказе министерству взыскать 705 млн грн (€27 млн) с владельца Лисичанского НПЗ - компании Линик, что принадлежит Роснефти, как регресса за проигранный в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) иском компании Агрокомплекс.

Об этом заявил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, судом были объявлены только вступительная и резолютивная части решения.

"Мы еще не видели полного текста этого решения. Как сообщила судья, он будет объявлен 2 мая. Конечно, мы хотим видеть, как аргументирует суд такое решение. Однако мы не будем ждать мая и уже готовим апелляционную жалобу", - отметил Шкляр.

Он подчеркнул, что это самый большой по сумме иск Минюста в интересах государства в порядке регресса в истории независимой Украины.

"Речь идет об отстаивании интересов Украины. Конечно, мы не согласны с этим судебным решением и будем идти до конца. Мы еще раз призываем Генпрокуратуру и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро - ред.) обратить внимание на это дело с учетом интересов государства", - отметил Шкляр.

Напомним, что в 2011 году ЕСПЧ признал Агрокомплекс пострадавшей в судебном процессе по просроченных долгах против Лисичанского НПЗ, а через два года постановил выплатить Агрокомплексу €27 млн компенсации, которые и были перечислены в отведенный судом двухлетний срок.

В письменном решении суда отмечалось, что Агрокомплекс проводил с российскими компаниями бартерные операции по обмену украинского пищевого сырья на российскую сырую нефть для продажи готовых нефтепродуктов.

Дело касалось процедуры банкротства периода 1996-2004 годов, инициированной заявителем против крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Украине в попытке восстановить просроченные задолженности.

В январе 2018 года Минюст обратился в суд с просьбой взыскать с Линик 705 млн грн.

18 апреля суд отказал министерству в иске о взыскании денег с компании.