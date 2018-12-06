Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Татьяна Коробова
Как развивать личный бренд через лидерство
Андрей Шевчишин
Каким будет курс под Новый год
Александр Чапча
Как настроить бизнес-процессы и создать команду мечты
Виктория Берещак
Кому понадобился строительный бизнес

Министр энергетики предложил повысить цены на уголь госшахт – СМИ

Сегодня, 16:43
1
Цей матеріал також доступний українською

Повышение базовой цены улучшит состояние государственных угледобывающих предприятий

Министр энергетики и угля Игорь Насалик на совещании с представителями энергорынка 30 ноября предложил поднять базовую цену энергетического угля в Украине на 10,5% от существующего уровня.

Об этом свидетельствует протокол совещания, который есть в распоряжении издания Наші гроші.

Насалик предложил поднять предельную цену угля для государственных угледобывающих предприятий до 2 800 грн/т (без НДС) с нынешнего уровня 2 535 грн/т, который был установлен в апреле текущего года.

По его мнению, повышение базовой цены улучшит состояние государственных угледобывающих предприятий и топливно-энергетического комплекса.

В протоколе указано, что потребность тепловых электростанций на 2019 год составляет 28,2 млн т угля, из них от госпредприятия Держвуглепостач нужно только 10%, то есть 2,8 млн т.

Издание отмечает, что крупнейшим добытчиком энергетического угля в Украине группа Рината Ахметова, которая добывает около 24 млн т угля в год.

В случае поднятия базовой цены угля для шахт, аналогичного подъема захотят шахты Ахметова. По подсчетам издания, для них это принесет дополнительно около 6,4 млрд грн в год. При этом, себестоимость угольной продукции ДТЭК значительно ниже государственных предприятий.

Теги:   Игорь Насалик Минэнерго Шахты Уголь Ринат Ахметов

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

1 декабря, 14:45

article_img
В Укрзализныце отреагировали на поломку экспресса в Борисполь

ТОП-3 блога

Виктория Берещак - фото
Виктория Берещак
Кому понадобился строительный бизнес
1402
Иван Компан - фото
Иван Компан
Разгром уоллстритовских рабочих
1206
Андрей Заяц - фото
Андрей Заяц
IT в медицине в Украине: год трансформации
1185
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Что будет с курсом доллара
5785
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Как торговая война Китая и США отразится на Украине
5602
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Как реформирование ВТО повлияет на Украину
5473
Андрей Леденёв - фото
Андрей Леденёв
К чему приведет военное положение
15767
Елена Макеева - фото
Елена Макеева
Какую проблему на самом деле должен решить НнВК
7352
Денис Безлюдько - фото
Денис Безлюдько
Чем порадовала и удивила прошедшая неделя
7100

Последние новости

События

Сегодня, 16:50

СБУ задержала на взятке судью районного суда Мариуполя и его помощницу
События

Сегодня, 16:48

Бывший прокурор Крыма проиграл суд ГПУ за внесение в список предателей
Политика

Сегодня, 16:47

Константинополь объяснил процедуру выборов предстоятеля новой Украинской церкви