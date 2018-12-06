Министр энергетики предложил повысить цены на уголь госшахт – СМИ Сегодня, 16:43 1 Цей матеріал також доступний українською Повышение базовой цены улучшит состояние государственных угледобывающих предприятий

Министр энергетики и угля Игорь Насалик на совещании с представителями энергорынка 30 ноября предложил поднять базовую цену энергетического угля в Украине на 10,5% от существующего уровня.

Об этом свидетельствует протокол совещания, который есть в распоряжении издания Наші гроші.

Насалик предложил поднять предельную цену угля для государственных угледобывающих предприятий до 2 800 грн/т (без НДС) с нынешнего уровня 2 535 грн/т, который был установлен в апреле текущего года.

По его мнению, повышение базовой цены улучшит состояние государственных угледобывающих предприятий и топливно-энергетического комплекса.

В протоколе указано, что потребность тепловых электростанций на 2019 год составляет 28,2 млн т угля, из них от госпредприятия Держвуглепостач нужно только 10%, то есть 2,8 млн т.

Издание отмечает, что крупнейшим добытчиком энергетического угля в Украине группа Рината Ахметова, которая добывает около 24 млн т угля в год.

В случае поднятия базовой цены угля для шахт, аналогичного подъема захотят шахты Ахметова. По подсчетам издания, для них это принесет дополнительно около 6,4 млрд грн в год. При этом, себестоимость угольной продукции ДТЭК значительно ниже государственных предприятий.