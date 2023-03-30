«Получают деньги, потому что мы воюем». Глава Минэнерго Галущенко призвал мировых энергогигантов поделиться сверхприбылями в $200 млрд 30 марта, 17:26 Министр энергетики Украины Герман Галущенко (Фото:Пресс-служба Офиса президента Украины)

Министр энергетики Герман Галущенко призвал крупнейшие мировые энергокомпании направить часть полученной из-за последствий войны в Украине сверхприбыли на восстановление украинского энергосектора.

«Многие энергетические компании получили огромную непредвиденную прибыль благодаря войне. Так что мы оценили это более чем в $200 млрд», — сказал Галущенко в интервью Politico.

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«Они получают эти деньги, потому что мы сражаемся, из-за войны», — добавил он.

По мнению Галущенко, было бы справедливо разделить эти деньги с Украиной.

«Я имею в виду, чтобы помочь нам восстановить энергетический сектор», —объяснил министр.

Так, по его словам, решила поступить литовская компания Ignitis Group, которая уже объявила о готовности направить около 10% своей прибыли на помощь в восстановлении Украины.

В начале февраля CNN сообщал, что пять ведущих энергетических компаний, среди которых — британские Shell и BP, американские Chevron и ExxonMobil и французская Total получили за 2022 год рекордную прибыль — около $199 млрд.

Во многом она объяснялась резким ростом цен на энергоресурсы на фоне войны в Украине и введения санкций против РФ как страны-агрессора.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк увеличил оценку потребностей Украины на восстановление и реконструкцию до $411 млрд.