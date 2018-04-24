Мининфраструктуры предложило запретить российским судам заходить в Украину

Министерство также усилит меры по выявлению незаконных судозаходов в порты Крыма

Министерство инфраструктуры обратится в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) для запрета входа российских судов во внутренние водные пути Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда. Мы будем инициировать запрет хода российских судов по рекам Украины", - заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Кроме того, в министерстве планируют усилить меры по выявлению несанкционированных судозаходов в закрытые порты Крыма и привлечения их к ответственности.

Так, министерство передало Министерству иностранных дел материалы санкционного списка для дальнейшего добавления к международному иску.

"Министерство инфраструктуры проведет анализ судов - нарушителей по странам-флагами и судовладельцев, с последующим принятием мер в отношении таких нарушителей", - отметил Лавренюк.

Напомним, что в 2014 году на основании распоряжения Кабинета министров и приказа Мининфраструктуры морские порты, расположенные на территории Автономной Республики Крым (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта) закрыты.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. 16 марта 2014 года оккупационными властями был проведен так называемый "референдум о независимости АР Крым". Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96% тех, кто принимал в нем участие, высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта, в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Международные организации, в частности Генеральная ассамблея ООН, признали оккупацию и аннексию Крыма незаконным и осудили действия России. Против РФ были применены экономические санкции.