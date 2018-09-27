Мининфраструктуры планирует отдать порт Скадовск в частные руки

Министерство инфраструктуры Украины готовит порт Скадовск к передаче в концессию.
Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань, передает ЦТС.
"Мы рассматриваем инвестпроект передачи в концессию этого порта", - сказал он, комментируя возможности развития гавани.
По словам Довганя, представители министерства уже обсудили этот вопрос с потенциальными инвесторами.
В частности, Мининфраструктуры презентовало этот проект турецким инвесторам.
Отметим, что в 2017 году перевалка грузов в Скадовском морском порту сократилась на 36% - всего через порт прошло 20,9 тыс. т грузов, что на 12 тыс. т меньше чем в 2016 году.
Одной из ключевых проблем порта является отсутствие паспортных глубин, также у него нет железнодорожного сообщения.
Напомним, что в октябре 2016 года Скадовский порт возобновил паромное сообщение с Турцией.
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