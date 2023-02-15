Продержаться два месяца. В Украине планируют создать минимальный запас нефти и топлива
В Украине хотят создать минимальный запас нефти и топлива (Фото:upg.ua)
В правительстве поддержали создание минимального запаса нефти и топлива.
Кабмин на заседании во вторник одобрил проект закона, которым предлагается создать в Украине минимальный запас нефти и нефтепродуктов.
Об этом говорится в сообщении Минэнерго.
«Кабинет Министров Украины одобрил разработанный Министерством энергетики проект Закона Украины О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов», — говорится в сообщении ведомства.
Таким образом в правительстве планируют повысить уровень энергобезопасности путем обеспечения непрерывной поставки нефти и нефтепродуктов на внутренний рынок Украины в случае возникновения кризисной ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в случае наступления кризисной ситуации в резервах будут запасы, которые в объемах будут составлять не менее 61 дня внутреннего потребления.
Как отметил глава Кабмина, законопроект предусматривает четкое взаимодействие между государством и бизнесом, определение вопроса хранения, безопасности, мониторинга и репортинга.
Ранее сообщалось, что украинская сеть АЗС купила в Польше терминал для хранения и перевалки нефтепродуктов.