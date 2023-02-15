Продержаться два месяца. В Украине планируют создать минимальный запас нефти и топлива 15 февраля, 10:29 В Украине хотят создать минимальный запас нефти и топлива (Фото:upg.ua)

В правительстве поддержали создание минимального запаса нефти и топлива.

Кабмин на заседании во вторник одобрил проект закона, которым предлагается создать в Украине минимальный запас нефти и нефтепродуктов.

Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

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«Кабинет Министров Украины одобрил разработанный Министерством энергетики проект Закона Украины О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов», — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом в правительстве планируют повысить уровень энергобезопасности путем обеспечения непрерывной поставки нефти и нефтепродуктов на внутренний рынок Украины в случае возникновения кризисной ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в случае наступления кризисной ситуации в резервах будут запасы, которые в объемах будут составлять не менее 61 дня внутреннего потребления.

Как отметил глава Кабмина, законопроект предусматривает четкое взаимодействие между государством и бизнесом, определение вопроса хранения, безопасности, мониторинга и репортинга.

Ранее сообщалось, что украинская сеть АЗС купила в Польше терминал для хранения и перевалки нефтепродуктов.