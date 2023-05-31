Подробности мини-блэкаута. Без света одновременно остались почти два миллиона абонентов — Минэнерго 31 мая, 12:27 30 мая без света в Украине одновременно остались почти 2 млн абонентов (Фото:Nikiko / Pixabay)

Министерство энергетики поручило Госинспекции энергетического надзора немедленно создать комиссию для установления причины массовых отключений электроэнергии в Украине 30 мая.

Как заявили в Минэнерго, в этот день у оператора системы передачи электроэнергии произошла «чрезвычайная ситуация», которая привела к рассинхронизации энергосистемы и как следствие — аварийным отключениям и временному обесточиванию абонентов, сообщает Радио Свобода.

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«В целом без света одновременно остались почти два миллиона абонентов в 12 областях — Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киеве и Киевской области, а также в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях. Это наибольшее количество одновременно обесточенных потребителей начиная с февраля, когда благодаря усилиям энергетиков, в частности атомщиков, удалось добавить генерации в систему и отменить графики отключений электроэнергии», — рассказали в Минэнерго.

«Отдельно стоит отметить, что из-за этой аварийной ситуации произошли временные отключения электроэнергии и в соседней Молдове. Чтобы установить причины массовых отключений и не допустить их повторения, министр энергетики Украины Герман Галущенко поручил Государственной инспекции энергетического надзора немедленно создать комиссию для оперативного изучения этой ситуации. О результатах работы комиссии будет сообщено дополнительно», — добавили в министерстве.

Как сообщалось, 30 мая в Украине произошло аварийное отключение ряда магистральных высоковольтных линий.

В Укрэнерго тогда отметили, что отключения произошли по техническим причинам и не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме.