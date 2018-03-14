Минфин рассчитывает согласовать с МВФ свой вариант налога на выведенный капитал

Минфин идет на конфронтацию с президентом в вопросе введения нового налога

Министерство финансов Украины намерено согласовать с Международным валютным фондом (МВФ) свой вариант системы налога на выведенный капитал, расcчитывает ввести его с 2019 года.

Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк, цитирует его ЭП.

"Проведем консультации с МВФ. Когда это будет согласовано, вынесем этот вопрос на Кабмин, после чего пакет - Бюджетная резолюция плюс законопроект о налоге на выведенный капитал будут внесены в парламент", - пояснил он.

Данилюк пояснил, что заложит внедрение модели обложения налогом на выведенный капитал в рамках работы над обновленной трехлетней Бюджетной резолюцией. По его словам, он будет настаивать, чтобы Верховная Рада одобрила ее для того, чтобы новая система налогообложения заработала уже с 2019 года.

"Я не могу позволить, чтобы в этот ответственный год мы принимали важные финансовые и экономические решения под давлением предвыборной риторики", - отметил он.

Ранее стало известно, что МВФ не поддерживает президентский законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал, который предусматривает нулевую ставку налогообложения части прибыли, которая реинвестируется в бизнес.

Напомним, в начале декабря 2017 года Порошенко заявил, что введение налога на выведенный капитал в 2018 году отменяется. Налог введут в 2019 году.

Позже в ГФС заявляли о 80-миллиардных убытках после введения налога на выведенный капитал.

В ГФС также отмечали, что плательщиками налога на выведенный капитал являются исключительно юридические лица. При этом, физических лиц-предпринимателей данный налог не касается.

12 марта 2018 года Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) заявила, что обеспокоена обложением налогом на выведенный капитал (НВК) хозяйственных операций, осуществляемых на обычных рыночных условиях.

Напомним, МВФ настоятельно рекомендовал Администрации президента не вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

МВФ выражает серьезную обеспокоенность по поводу потерь доходов государственного бюджета.

Ранее уже сообщалось, что президент Порошенко отложил подачу законопроекта о налоге на выведенный капитал в парламент из-за позиции международных партнеров.

Ранее Порошенко неоднократно называл введение налога на выведенный капитал одним из главных приоритетов на 2018 год.

Однако во время встречи с представителями бизнеса президент заявил, что внедрять НВК еще рано.

"Я не буду его сейчас подписывать, вносить в парламент. Я считаю, что по этому поводу необходима честная дискуссия с нашими иностранными партнерами и с ассоциациями бизнеса", - сказал он.

Напомним, Кабинет Министров одобрил законопроект о замене налога на прибыль аналогом налога на выведенный капитал.