В Минфине предложили проверять получателей госпомощи

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Законопроект определяет порядок возврата неправомерно полученных государственных выплат
Фото: pixabay/stevepb

Законопроект определяет порядок возврата неправомерно полученных государственных выплат

Министерство финансов Украины разработало законопроект о верификации и мониторинге государственных выплат.

Об этом сообщает пресс-служба министерства,

Отмечается, что законопроект определяет основные этапы верификации. В частности, при обращении физического лица за государственными выплатами проводится превентивная верификация, при предоставлении госвыплат - текущая верификация, а после завершения госвыплат - ретроспективная верификация.

Также законопроект определяет порядок возврата неправомерно полученных государственных выплат.

В министерстве ожидают, что проведение верификации будет способствовать развитию справедливой системы социального обеспечения в Украине, повысит адресность госвыплат и оптимизирует бюджетные расходы.

 

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