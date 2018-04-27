В Минфине предложили проверять получателей госпомощи

Министерство финансов Украины разработало законопроект о верификации и мониторинге государственных выплат.

Об этом сообщает пресс-служба министерства,

Отмечается, что законопроект определяет основные этапы верификации. В частности, при обращении физического лица за государственными выплатами проводится превентивная верификация, при предоставлении госвыплат - текущая верификация, а после завершения госвыплат - ретроспективная верификация.

Также законопроект определяет порядок возврата неправомерно полученных государственных выплат.

В министерстве ожидают, что проведение верификации будет способствовать развитию справедливой системы социального обеспечения в Украине, повысит адресность госвыплат и оптимизирует бюджетные расходы.