Минфин подготовил переход на монетизацию льгот и субсидий

Средства на оплату жилкомуслуг будут перечисляться на личный счет получателя субсидии

Министерство финансов Украины заявило о завершении процесса подготовки изменений к постановлению Кабинета министров Украины, что предполагает полную монетизацию льгот и субсидий по плате за содержание многоквартирного дома, придомовой территории и вывоза мусора.

Об этом сообщается на сайте министерства.

В министерстве отмечают, что в случае принятия постановления, средства на оплату жилкомуслуг будут перечисляться на личный счет получателя субсидии в банковском учреждении или через отделения почтовой связи Укрпочты с 1 апреля 2018 года.

Напомним, с 1 мая 2017 вступила в силу обновленная программа жилищных субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

В конце сентября Кабинет министров Украины изменил порядок расчета "отопительной" субсидии.

Отметим, что в апреле текущего года Украина обязалась перед Международным валютным фондом до конца августа 2017 года монетизировать жилищные субсидии и льготы для того, чтобы частные газовые трейдеры могли конкурировать с Нафтогазом Украины в поставках газа населению.

В конце декабря министр социальной политики Андрей Рева сообщал, монетизацию субсидий перенесли на полгода.

22 января, приказ Министерства финансов о монетизации субсидий на уровне предприятий-поставщиков энергоносителей и жилищно-коммунальных услуг вступил в силу.