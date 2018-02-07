Минфин занял на внутреннем рынке более 5 миллиардов

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Размещение валютных облигаций не проводилось
Фото: 112.ua

Размещение валютных облигаций не проводилось

Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 5,2 млрд грн.

Об этом сообщили в министерстве, передает УНИАН.

Средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 77, 168, 259 и 336 дней со средневзвешенной доходностью 16,5%, 16,5%, 16,48% и 16,4% годовых.

Также отмечается, что размещение валютных облигаций не проводилось.

Напомним, в начале января объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составлял 749,9 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находились облигации на сумму 360,5 млрд грн, или 48% их общего объема. 

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