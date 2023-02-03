В Украине улучшается ситуация с электричеством: дефицит сократился до 17,5% — Минэнерго

3 февраля, 11:21
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Минэнерго заявило об улучшении ситуации с электроснабжением: дефицит сократился до 17,5% (Фото:Укрэнерго/Facebook)

Минэнерго заявило об улучшении ситуации с электроснабжением: дефицит сократился до 17,5% (Фото:Укрэнерго/Facebook)

По состоянию на пятницу, 3 февраля, благодаря принятым мерам ситуация в энергосистеме улучшается, соответственно и уменьшается дефицит электрической мощности, который на вечерний максимум составит около 17,5% потребности.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в Telegram.

«Благодаря принятым мерам, а также метеорологическим условиям ситуация с электроснабжением продолжает улучшаться», — говорится в сообщении.

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Самая сложная ситуация там, где прошлись россияне (Донецкая, Херсонская и Харьковская области), а наибольшая часть отключенных потребителей — в Кировоградской, Волынской и Винницкой областях.

Ограничение потребления электроэнергии осуществляется НЭК Укрэнерго путем доведения до всех операторов систем распределения (ОСР) лимитов потребления, действующих в течение суток.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Электроэнергия Дефицит Минэнерго Свет Война России против Украины лимиты потребления электроэнергии

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