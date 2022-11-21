Аферисты прикрываются Всемирным банком. Минагрополитики предупредило фермеров о новой схеме мошенничества 21 ноября, 13:14 Мошенники пытаются выманить деньги у украинских фермеров, прикрываясь Всемирным банком (Фото:AndrewLozovyi / depositphotos)

Минагрополитики предупредило о появлении новой мошеннической схемы, по которой злоумышленники пытаются выманить у аграриев средства под предлогом получения грантов на покупку техники.

Министерство официально сообщает, что не высылает никаких электронных писем с предложением поучаствовать в той или иной программе, и не делает соответствующих звонков.

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«Суть схемы такова: аграриям предлагают заполнить заявку на получение помощи и покупку техники. Проект позиционируется под патронатом Всемирного банка. Фермерам сообщается, что по условиям программы они должны подсчитать ориентировочную стоимость необходимой им техники, уплатить определенный взнос, после которого им на счет поступит полная оплата от Всемирного банка», — заявили в Минагрополитики.

Министерство также предупреждает о номере, с которого зафиксированы звонки — 380501072669. Электронная почта мошенников — min.apk.grant@gmail.com.

Участие во всех программах государственной и международной поддержки для украинских аграриев на сегодняшний день возможно исключительно через Государственный аграрный реестр (ГАР, dar.gov.ua) или Дію (diia.gov.ua) для грантовых программ по развитию садоводства и теплиц, добавили в Минагрополитики.

Кроме того, сейчас действуют программы єРобота по развитию садоводства, выращивания ягод, виноградарства и тепличного хозяйства, а также программа по предоставлению фермерам вспомогательной техники для загрузки и разгрузки полимерных рукавов-зернохранилищ.

Как сообщалось, Государственный аграрный реестр был запущен в августе 2022 года.