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Миллионные взятки. Луценко назвал причину обысков в Укргаздобыче и показал найденные деньги

Сегодня, 14:33
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Судя по фото и комментарию Луценко, должностные лица Укргаздобычи пытались выбросить взятку в окно

Фото: Юрий Луценко via Facebook

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что двух должностных лиц Укргаздобычи задержали за получение почти 17 млн грн взяток в течение сентября - декабря 2018 года.

"Сегодня задержаны двое должностных лиц Укргаздобычи, которые наладили схему получения 10% отката за госзаказ", - говорится в сообщении Луценко на его странице в Facebook.

По словам генпрокурора, с сентября по декабрь начальник механико-энергетического департамента Укргаздобычи В. Мыкитин и директор по подготовке и транспортировке газа А. Гордиенко получили 16 млн 840 тыс грн. Их задержали во время получения "очередного транша" в размере 9 млн грн.

"Попытка выбросить в окно кучи денег не повлияет на ход следствия", - добавил Луценко. Он также пообещал учесть "подаренный чиновнику Land Cruiser".

В разоблачении должностных лиц Укргаздобычи участвовали отдел К СБУ, Генпрокуратура, Специализированная антикоррупционная прокуратура. С ними сотрудничал руководитель НАК Нафогаз Украины Андрей Коболев.

Луценко также опубликовал фото денег, изъятых у чиновников.

Ранее в Укргаздобыче сообщили, что в их офисе проводят обыски представители органов прокуратуры. Причину обысков в компании не назвали, однако отметили, что им предшествовали обыски у нескольких руководителей производственных направлений вечером 19 декабря. В Укргаздобыче также заявили, что коррупция и двойные стандарты "неприемлемы в любом виде".

Укргаздобыча, 100% акций которой принадлежит НАК Нафтогаз Украины, является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Теги:   Взятка ГПУ Задержание САП Укргаздобыча СБУ Юрий Луценко

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