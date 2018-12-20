Миллионные взятки. Луценко назвал причину обысков в Укргаздобыче и показал найденные деньги Сегодня, 14:33 147 Цей матеріал також доступний українською Судя по фото и комментарию Луценко, должностные лица Укргаздобычи пытались выбросить взятку в окно Фото: Юрий Луценко via Facebook

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что двух должностных лиц Укргаздобычи задержали за получение почти 17 млн грн взяток в течение сентября - декабря 2018 года.

"Сегодня задержаны двое должностных лиц Укргаздобычи, которые наладили схему получения 10% отката за госзаказ", - говорится в сообщении Луценко на его странице в Facebook.

По словам генпрокурора, с сентября по декабрь начальник механико-энергетического департамента Укргаздобычи В. Мыкитин и директор по подготовке и транспортировке газа А. Гордиенко получили 16 млн 840 тыс грн. Их задержали во время получения "очередного транша" в размере 9 млн грн.

"Попытка выбросить в окно кучи денег не повлияет на ход следствия", - добавил Луценко. Он также пообещал учесть "подаренный чиновнику Land Cruiser".

В разоблачении должностных лиц Укргаздобычи участвовали отдел К СБУ, Генпрокуратура, Специализированная антикоррупционная прокуратура. С ними сотрудничал руководитель НАК Нафогаз Украины Андрей Коболев.

Луценко также опубликовал фото денег, изъятых у чиновников.

Ранее в Укргаздобыче сообщили, что в их офисе проводят обыски представители органов прокуратуры. Причину обысков в компании не назвали, однако отметили, что им предшествовали обыски у нескольких руководителей производственных направлений вечером 19 декабря. В Укргаздобыче также заявили, что коррупция и двойные стандарты "неприемлемы в любом виде".

Укргаздобыча, 100% акций которой принадлежит НАК Нафтогаз Украины, является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.