Миллиардные убытки, приватизация госбанков и другие главные новости бизнеса

ТОП новостей за 21 февраля от НВ Бизнес
Главное
- В Кабмине предложили ограничить независимость НБУ. Первый вице-премьер Степан Кубив заявил, что полномочия Национального банка Украины (НБУ)в проведении монетарной политики нужно ограничить, передав ряд функций Совету по финстабильности. "Параметры инструментов монетарной политики, когда мы говорим об учетной ставке, целевом уровне инфляции, монетарных агрегатах, должны утверждаться ежегодно Советом по финансовой стабильности", – заявил Кубив.
- Кабмин утвердил стратегию реформирования государственных банков. Соответствующее решение было принято на заседания правительства 21 февраля. Доля госсектора на банковском рынке в течение 5 лет сократится до 24% с 55%. Укргазбанк и Приватбанк должны быть полностью проданы в 2020 и 2022 годах соответственно. “До конца 2019 года мы планируем создать условия для привлечения миноритарных акционеров – это международные финансовые организации", - заявил министр финансов Александр Данилюк.
- Банковский сектор Украины завершил 2017 год с убытком 24,4 млрд грн. Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), убыток преимущественно сформировали Приватбанк и два банка с российским капиталом. В целом в 2017 году количество убыточных финучреждений сократилось до 18 с 33 годом ранее.
- Окончательная договоренность с МВФ по Антикоррпуционному суду и ценам на газ отсутствует. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк, несмотря на то, что визит технической миссии МВФ в Украину 12-16 февраля был результативным. "По некоторым (вопросам) мы продвинулись достаточно активно. По некоторым, например, по вопросам Антикоррупционного суда, энергетики, энергетической реформы, у нас есть определенный прогресс, но окончательной договоренности не было достигнуто", - сказал глава Минфина.
- НБУ предложил продлить санкции против российских банков. Национальный банк Украины (НБУ) задумался о продлении санкции к банкам с российским государственным капиталом. Срок санкций истекает 16 марта. По словам директора департамента финансовой стабильности центробанка Виталия Ваврищука, присутствие банков с российским госкапиталом сокращается в банковском секторе практически по всем показателям.
- Польша начала вылавливать нелегально работающих украинцев. Проверки компаний проводят на предмет нелегального трудоустройства иностранцев. В основном, жертвами становятся украинцы.
Новости компаний
- Поляк Станчак приступил к исполнению обязанностей в Укртрансгазе. Павел Юзеф Станчак приступил к исполнению обязанностей вице-президента, члена правления Укртрансгаза в феврале 2018 года. Напомним, что 6 ноября 2017 года Станчак был избран президентом этой компании. Но не может приступить к исполнению обязанностей из-за того, что СБУ не дает ему доступ к государственной тайне. В Нафтогазе сообщили, что планируют добиваться того, чтобы Станчака назначили в.о. главы Укртрансгаза.
- Укрпочта и ПУМБ договорились сотрудничать. Теперь жители небольших городов и сел могут воспользоваться банковскими услугами ПУМБа через сеть Укрпочты. Ранее почтовый оператор хотел получить банковскую лицензию, но этому препятствовали в парламенте и банковское лобби. Позже глава компании Игорь Смелянский заявлял, что если Укрпошта не получит лицензию, он купит небольшой банк.
- Украинская компания решила построить в Израиле титановый завод за $200 млн. Титановое сырье из Украины в Израиль будет поставляться морем, готовая продукция - экспортироваться на рынки ЕС и Турции.
- Фонд госимущества Украины 20 марта выставит на аукцион 25% акций Одессаоблэнерго по стартовой цене 149 млн грн. Кроме того, Кабмин утвердил EY в качестве советника по продаже Центрэнерго. Советник подготовит финансовую модель Центрэнерго, проведет все необходимые аудиты, приведет документацию к международным стандартам и, главное, займется поиском инвестора.
- Американская Orbis Asset Management выделит $30 млн на кредитование украинских фермеров. Средства инвестируют в производителя и дистрибутора продуктов сельхозназначения Империя-Агро, работающего на украинском рынке. Средства будут направлены на расширение пакетов кредитования сельскохозяйственных предприятий - клиентов компании в Украине.
- Horizon Capital планирует вложить в Украину $100-200 млн в ближайшие пять лет. "И после сложных 2013-2014 годов продолжаем инвестировать - более $50 млн за это время... Сейчас мы видим много возможностей", сообщила учредитель и главный исполнительный директор компании Елена Кошарная в интервью еженедельнику Бизнес. В настоящее время Horizon Capital обсуждает возможности вхождения в уставный капитал с более чем 30 компаниями, пытаясь находить "учредителей-визионеров".
Цифра дня
- $735 миллионов
Столько привлекла Венесуэла в первый день предварительной продажи собственной криптовалюты El Petro (петро). Валюта подтверждена запасами нефти, газа, золота и алмазов. По словам президента страны Николаса Мадуро, будет выпущено 100 млн токенов стоимостью $6 млрд, несмотря на то, что контролируемый оппозицией парламент Венесуэлы объявил петро незаконными. Согласно законодательству страны, парламент должен утверждать любые государственные займы.
- $243 миллиарда
На такую сумму за последние 10 лет США оштрафовали мировые банки. Лидирующие позиции занимает Bank of America. С 2008 года он выплатил штрафы на сумму $76,1 млрд. На втором месте находится JPMorgan Chase с показателем в $43,7 млрд, на третьем - Citigroup - $19 млрд. Среди иностранных банков больше всех выплатили Deutsche Bank - $14 млрд и Royal Bank of Scotland - $10,1 млрд. Более $6 млрд штрафов уплатили BNP Paribas, Credit Suisse и UBS.
Цитата дня
- Александр Данилюк, министр финансов Украины прокомментировал информацию Reuters о прекращении проекта строительства пропускных пунктов на границе Украины: “Это достаточно негативный сигнал, потому что мы говорим о сотрудничестве с нашими партнерами, но по собственной несостоятельности просто сами себя дискредитируем".
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