Миллиардные убытки, приватизация госбанков и другие главные новости бизнеса

Павел Юзеф Станчак

приступил

к исполнению обязанностей вице-президента, члена правления Укртрансгаза в феврале 2018 года. Напомним, что 6 ноября 2017 года Станчак был избран президентом этой компании. Но не может приступить к исполнению обязанностей из-за того, что СБУ не дает ему доступ к государственной тайне. В Нафтогазе сообщили, что планируют добиваться того, чтобы Станчака назначили в.о. главы Укртрансгаза.