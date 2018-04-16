Миллиард за два месяца. Украина резко увеличила экспорт агропродукции в ЕС

За первые два месяца 2018 года Украина увеличила экспорт аграрной продукции в Евросоюз на 28,1% – до чуть более $1 млрд.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики Украины.

"Таким образом, на данный момент на ЕС приходится 36,5% нашего аграрного экспорта", -отметила заместитель министра по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева.

При этом, в целом за январь-февраль 2018 года внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса составил $3,7 млрд, из которых $2,8 млрд приходится на экспорт украинских аграрных и пищевых продуктов.

Традиционными лидерами экспорта остаются зерновые культуры с долей 35,3%, масло - 24,1% и семян масличных культур - 12%, отметили в министерстве.

По словам Трофимцовой, за этот период заметно вырос экспорт украинского мяса птицы - на $29 млн, яиц - на $11,4 млн, сливочного масла - на $20 млн, шоколада - на $7,5 млн, виноградных вин - на $6,1 млн.

Она добавила, что крупнейшим импортером украинской аграрной и пищевой продукции в январе-феврале 2018 года стала Индия, куда экспортировано продукции на $335,9 млн. Также в пятерку стран-крупнейших покупателей вошли Испания - $201,1 млн, Нидерланды - $199,3 млн, Египет - $189,6 млн и Италия - $185,6 млн.

Напомним, что в 2017 году общий экспорт товаров и услуг в ЕС экспорт товаров и услуг вырос на 21% в сравнении с 2016 годом