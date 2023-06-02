Бизнес-партнера Коломойского подозревают в присвоении 600 млн грн Укртатнафты — СБУ 2 июня, 18:15 Укртатнафта (Фото:ukrtatnafta.com)

В СБУ заявили, что разоблачили масштабную схему присвоения денег бывшими топ-менеджерами Укртатнафты.

Как сообщает пресс-служба СБУ в Telegram, к схеме причастен бывший член набсовета компании и бизнес-партнер Игоря Коломойского Михаил Киперман. По данным следствия, по его инициативе в первый день полномасштабного вторжения России со счетов Укртатнафты вывели почти 600 млн грн. В СБУ считают, что организаторы схемы перевели деньги подконтрольной компании и не рассчитались с реальным поставщиком нефти.

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«24 февраля 2022 года Укртатнафта перечислила на подконтрольную европейскую компанию почти 600 млн грн, которые были предусмотрены для другого поставщика для оплаты ранее зафрахтованных 84 тыс. тонн сырой нефти. На момент махинации это сырье уже находилось в Одесском порту и должно было быть доставлено для дальнейшей обработки на Кременчугский НПЗ. Для реализации сделки бывший топ-менеджмент Укртатнафты создал „договор-клон“, в котором изменил реквизиты получателя платежа», — рассказали в спецслужбе.

Правоохранители составили подозрение Киперу — бывшему члену набсовета Укртатнафты и фактическому владельцу компании-нерезидента, на которую вывели почти 600 млн грн. Подозрение касается:

ч. 5 ст. 191 ( присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 200 ( незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);

незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления); ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ( служебный подлог).

Инфографика: СБУ

По данным СБУ, Киперман находится за границей, его могут объявить в международный розыск.

В конце мая в СБУ сообщили, что по факту уклонения от уплаты налогов подозрение получил бывший директор компании, который находится под стражей. СБУ и БЭБ разоблачили руководство компании в присвоении нефтепродуктов на общую сумму более 2 млрд грн. После этого Укртатнафта компенсировала госбюджету 1,2 млрд грн налоговых долгов.