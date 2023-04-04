Почти выскользнул. Великобритания прекратила расследование по двум из трех обвинений против Фридмана — FT 4 апреля, 11:42 Михаил Фридман (Фото:yes-ukraine.org)

Великобритания больше не расследует два из трех первоначальных обвинений против российского олигарха Михаила Фридмана.

Как пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники, Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) прекратило расследование в отношении Фридмана по подозрению в сговоре с целью обмана МВД Великобритании и в сговоре с целью дачи ложных показаний. Однако NCA все еще расследует предполагаемую причастность олигарха к преступлениям, связанным с отмыванием денег.

Видео дня

Представитель NCA подтвердил, что агентство больше не проводит упомянутые расследования в отношении богатого 58-летнего россиянина, но не назвал его имени.

Как сообщалось, в декабре 2022 года NCA арестовало Фридмана по подозрению в отмывании денег.

«NCA провело масштабную операцию по аресту богатого российского бизнесмена по подозрению в отмывании денег, заговоре с целью обмана Министерства внутренних дел и заговоре с целью дачи ложных показаний», — говорилось в сообщении Агентства.

Впрочем, тогда же Фридман был отпущен под залог.

В данный момент Фридман проживет в Athlone House, своем особняке на севере Лондона. В соответствии с санкциями расходы Фридмана ограничены размером около 2000 фунтов стерлингов в месяц.