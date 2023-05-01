Компания Фридмана обслуживает росгвардейцев, которые участвуют в войне против Украины — Схемы 1 мая, 20:07 Михаил Фридман (Фото:yes-ukraine.org)

Компания подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана АльфаСтрахование сотрудничает с росгвардейцами, которые участвуют в полномасштабной войне против Украины. Об этом идет речь в расследовании программы Схемы, опубликованном в понедельник, 1 мая.

Фридман является совладельцем страховой группы АльфаСтрахование через консорциум Альфа-груп. По данным расследователей, росгвардия является одним из крупнейших заказчиков услуг компании и за последние пять лет заплатила ей около 280 млн рублей (130 млн грн). Они продолжали сотрудничество после начала полномасштабного вторжения России в Украину.



Видео дня

Так, по данным Схем, в 2022 году фирма Фридмана застраховала подразделения росгвардии, которые участвовали во вторжении — журналисты нашли фото застрахованных КАМАЗов с символикой российских оккупантов, которые в 2022 году возвращались из Украины на территорию страны-агрессора.

Инфографика: Schemes (RFE/RL Graphics)

Среди клиентов АльфаСтрахования — воинская часть загона спецназначения Барс, бойцы которого участвовали в полномасштабной войне против Украины в марте 2022 года, а также 748-й отдельный батальон оперативного назначения росгвардии — по данным украинской разведки, он причастен к военным преступлениям в Киевской области.

Схемы сообщают, что компания Фридмана также сотрудничает с МВД страны-агрессора. Одну из застрахованных машин УАЗ заметили в захваченном Мариуполе в апреле 2023 года. Кроме того, АльфаСтрахование обслуживает военных, которые отвечают за личную безопасность российского диктатора — в феврале 2023 года фирма заключила контракт с частью № 26116, подчиненной «Главному управлению специальных программ президента России», которое отвечает за работу бункеров главы кремлевского режима.

Инфографика: Schemes (RFE/RL Graphics)

Фридман заявил журналистам, что вышел изо всех органов управления российских и иностранных компаний, акционером которых является. В АльфаСтраховании не ответили на вопросы Схем. На горячей линии компании сообщили, что не рассматривают страховые случаи ДТП на оккупированных украинских территориях, и предположили, что «ситуация может измениться» после 1 января 2024 года.

В Министерстве юстиции Украины заявили, что расследование Схем может стать основанием для конфискации активов, принадлежащих Фридману в Украине. В Украине олигарх известен по своему бизнесу в Киевстаре, Альфа-банке (Сенс-банке) и Моршинской.

«Нам нужно доказать коллаборационизм, сотрудничество с агрессией, оправдание агрессии и поддержку агрессии — практически все критерии конфискации сводятся к этим аспектам. Механизм будет выглядеть так — мы свяжемся с правоохранителями, чтобы они смогли подтвердить эту информацию процессуально и чтобы мы могли это предоставить суду», — сказал глава Минюста Денис Малюська.