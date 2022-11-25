Паники нет. Больше месяца ракетных обстрелов не вызвали массовой миграции украинцев в Польшу — инфографика 25 ноября, 16:19 Варшава (Фото:Figurniy Sergey / Depositphotos)

Несмотря на российские террористические бомбардировки гражданской инфраструктуры, перебои с электроэнергией и прямую угрозу блекаута, украинцы не спешат покидать страну.

Об этом свидетельствуют данные аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, который собрал и проанализировал информацию за последние 42 дня (с 10 октября по 21 ноября) о миграционном потоке между Украиной и Польшей.

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Анализ данных пограничной службы Польши (Straż Graniczna) показывает, что значительных изменений в миграции не произошло.

Следовательно, за указанный период из Украины в Польшу выехали 996,8 тыс. граждан Украины, в то время как вернулись из Польши в Украину — 963,9 тыс. То есть превышение потока в сторону Польши составляет всего 32,9 тыс. граждан.

За последнюю неделю с 14 по 21 ноября также не отмечалось миграционных потоков: 172,8 тыс. украинцев пересекли украинско-польскую границу, в то время как в обратном направлении пересекли границу 174,2 тыс. украинцев.

Количество украинцев, мигрирующих между Польшей и Украиной - в тысячах человек / Инфографика: Gremi Personal

«Мы держим руку на пульсе, не исключаем, что ситуация может измениться с усилением морозов, интенсификацией обстрелов, ухудшением поставок воды, отопления и электроэнергии», — рассказала Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

В компании не наблюдают массового наплыва украинцев, но в то же время утверждают, что спрос на работу в Польше растет, на что есть ряд причин. Во-первых, это намерения правительства мотивировать всех трудоспособных украинцев трудоустроиться из-за отмены бесплатного жилья для тех, кто до сих пор живет в местах коллективного проживания. В то же время многие украинцы уже выучили польский язык и даже могут работать по специальности. В-третьих, польский рынок труда очень гибок, здесь легко найти работу, особенно в секторах, охваченных трудовой миграцией. Это промышленная обработка, строительство, транспорт, сфера услуг, торговля, гастрономия и все виды ремонта, в том числе автомобилей.

Последние данные управления социального страхования ZUS свидетельствуют, что все больше украинцев легально работают в Польше — на 30 сентября это 422,5 тыс. трудоустроенных лиц и 8,1 тыс. открытых украинцами бизнесов.

Gremi Personal — международное агентство по трудоустройству с 12 офисами в городах Польши. Ежегодно трудоустраивает около 20 тыс. иностранных работников — преимущественно украинцев — для 350 предприятий на территории Польши.