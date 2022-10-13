Смогли переформатировать деятельность. Где и как сейчас работает логистическая компания из Мариуполя, потерявшая активы на $10 млн 13 октября, 11:35 Зерновой терминал в Мариуполе, разрушенный российскими оккупантами (Фото:Коллаж Latifundist)

Мариупольская инвестиционная группа, владельцами которой перед российским вторжением стали инвестбанкиры из Швейцарии, смогла частично возобновить деятельность. Что потеряла компания и чем занимается сейчас?

Мариупольская инвестиционная группа ( МИГ, перерегистрирована в Виннице) после потери активов в Мариуполе смогла частично возобновить деятельность. Об этом ЦТС рассказал Павел Плотников, руководитель МИГ.

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«По факту мы потеряли все материальные ресурсы, все производственные мощности в Мариуполе», — рассказывает Плотников. Это зерновой терминал УкрТрансАгро, грузовые автомобили, фермерское хозяйство. Не пострадало только морское направление, потому что судно Механик Юзефович на момент оккупации Мариуполя находилось на ремонте в Турции.

Общие потери компания оценивает в $10 млн. «Часть силосов сгорела, часть перекосила, и они начали падать, потянув за собой галерею. В принципе можно считать, что остался только фундамент», — констатирует руководитель компании.

К началу 2022 года в группе работало около 150 человек, в том числе 86 на терминале УкрТрансАгро. Большинству сотрудников удалось уехать из Мариуполя. С частью персонала компания приостановила действие трудовых договоров.

Также в апреле произошли изменения в менеджменте. Компанию возглавил Павел Плотников. Олег Иванюшенко, как соучредитель группы, занимается продвижением интересов МИГа среди иностранных партнеров и формированием коммуникаций с инвесторами.

Компания сосредоточилась на предоставлении услуг по минимальным инвестициям. "На сегодняшний день мы продолжаем заниматься транспортной логистикой, трейдингом и экспедированием. Основной фокус в зерновом бизнесе сейчас - это перевалка через речной порт Измаил", - рассказал руководитель МИГ.

На сегодняшний день по группе работает 20-25 человек. Морской бизнес Маритайм Логистикс работает в полном объеме и в полном составе, предоставляет услуги менеджмента морских судов, фрахтового брокерства, берет суда в тайм-чартер. Часть сотрудников УкрТрансАгро работает в Измаиле, где компания арендует склады и предоставляет комплексную услугу для трейдеров. Трейдерская компания СвитАгроТрейд продолжает осуществлять торгово-закупочную деятельность.



В таком формате деятельность началась в начале августа. Сейчас у компании два склада общим объемом 5 тыс. тонн. "Планируем выйти на показатель 10-15 тыс. тонн в месяц. Но сейчас это очень сложно, потому что, как только Одесса начинает осуществлять отгрузку в нормальном рабочем режиме, на порты Дуная никто не едет", - констатирует Павел Плотников. Имеется ввиду открытие "зернового коридора" из черноморских портов в рамках инициативы ООН.

На перспективу компания ведет переговоры по организации сухопутной перевозки машинами в ЕС, но только под нишевые продукты. Также руководство и акционеры компании решили не расширять деятельность Одессы и других портов, а наращивать объемы через Измаил.

Напомним, что Мариупольская инвестиционная группа была создана бывшим собственником концерна Азовмаш Александром Савчуком. До начала 2022 г. ее акционерами были наследники Савчука и Олег Иванюшенко, директор МИГ. Но в январе 2022 года доля наследников отошла двум иностранцам, являющимся менеджерами компании по управлению активами Sequent Group с офисами в Великобритании, Швейцарии, Сингапуре, США и на о-ве Гернси. До 2019 Sequent была частью Rothschild & Co. «Это не формальные изменения в структуре владения. Все стратегические решения по деятельности МИГ теперь принимаются менеджерами группы исключительно по согласованию с Sequent Group», — сказал тогда Олег Иванюшенко в комментарии НВ Бизнес.

Основной бизнес МИГ – морская логистика зерновых грузов, которая проводилась через терминал УкрТрансАгро в Мариуполе.

Ранее МИГ также занималась судоремонтом и машиностроением на базе Азовского СРЗ, имущественный комплекс которого находился в аренде у компании. Однако весной 2021 года Фонд государственного имущества вернул СРЗ в государственную собственность.