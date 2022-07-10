«Укрепит чувство безнаказанности Москвы». Украина раскритиковала решение Канады вернуть Германии турбину для Северного потока 10 июля, 19:35 Трубы газопровода Северный поток-1 в Лубмине, Германия, 8 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Министерство иностранных дел и Министерство энергетики Украины призвали правительство Канады отменить решение о разрешении вернуть Германии отремонтированную компанией Siemens Canada турбину Северного потока-1.



Об этом говорится в совместном заявлении ведомств.

В МИД и Минэнерго глубоко разочарованы таким решением Канады, а ее договоренность с Берлином считают «подстройкой санкционного режима под прихоти России». Там напомнили, что РФ действует как государство-террорист, регулярно осуществляя ракетные удары по украинским городам и убивая мирных жителей, а ее требование — шантаж.

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«Этот опасный прецедент идет вразрез с принципом верховенства права и будет иметь только одно следствие — укрепит чувство безнаказанности Москвы[…] Передача турбины Северного потока-1 позволит России и дальше использовать энергетику как инструмент гибридной войны против Европы», — отметили в министерствах.

Там добавили, что Россия может продолжать поставки газа в Германию в полном объеме и без турбины. В заявлении говорится, что компрессорная станция Северного потока-1 оборудована несколькими турбинами, в том числе резервными (в Канаде только одна). Однако по решению Газпрома сейчас работает только три турбины, остальные без объяснений отключили.

«Во-вторых, Россия может продолжить непрерывную поставку газа в ЕС, даже если по какой-то причине транспортировка по Северному потоку-1 невозможна. В частности, Россия может использовать уже оплаченные ею транзитные мощности через Украину. Сейчас Газпром использует менее 40% оплаченных мощностей», — продолжили в МИД и Минэнерго, напомнив также о маршруте транспортировки через Польшу.

В ведомствах подчеркнули, что приводили эти аргументы и Канаде, и Германии — те подтвердили, что понимают отсутствие технических оснований, но в конце концов приняли противоположное решение.

После долгих обсуждений с «европейскими друзьями и союзниками» Канада все же решила вернуть Германии отремонтированную турбину Siemens для газопровода Северный поток. В середине июня в компании Siemens подтвердили, что причиной значительного сокращения поставок газа через Северный поток-1 является затяжной ремонт турбины компрессорной станции.

Тогда Газпром предупредил о сокращении прокачки газа по Северному потоку со 167 млн кубометров в сутки до 100 млн кубов.

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