Бизнес передадут топ-менеджменту. Michelin окончательно уходит из России 28 июня, 15:02 Французский производитель шин окончательно уходит из России (Фото:Michelin)

Французский производитель шин Michelin намерен передать бизнес в России местному топ-менеджменту до конца 2022 года.

Как говорится в сообщении компании, возобновить производство в РФ не представляется возможным, «в частности из-за проблем с поставками в условиях общей неопределенности».

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Новая компания будет действовать как независимая от Michelin структура.

В российском подразделении Michelin по состоянию на 2022 год работают около 1 тыс. человек. Основным российским активом производителя является завод по производству шин в деревне Давыдово Орехово-Зуевского района Московской области.

Производственная мощность завода составляет от 1,5 до 2 млн шин в год, в основном для легковых автомобилей. Продажи Michelin в РФ составляют 2% от общего объема продаж компании.

Балансовые риски, связанные с уходом компании с российского рынка, Michelin оценивает в 250 млн евро.

Как сообщалось, Michelin приостановила производство и поставки продукции в РФ 15 марта.

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