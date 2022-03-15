Michelin. Один из крупнейших производителей шин прекратил поставки и производство в РФ 15 марта, 23:03 Цей матеріал також доступний українською Французский производитель шин уходит из России (Фото:Michelin)

Французская компания Michelin приостанавливает экспорт в РФ, а также производственную деятельность на ее территории.

Об этом говорится в сообщении компании.

В РФ Michelin принадлежит завод по производству шин в подмосковной деревне Давыдово, на котором работает 750 человек. Завод производит (в основном для местного рынка) шины для легковых автомобилей и шины с восстановленным протектором для грузовых автомобилей.

Michelin работает в России с 1997 года. Компания стала первым иностранным производителем шин с локальным предприятием в РФ. Продажи Michelin в РФ составляют 2% от общего объема продаж группы и 1% от мирового производства шин для легковых автомобилей.

Ранее сообщалось, что японский производитель шин Bridgestone решил закрыть свой завод в российском городе Ульяновске и прекратить экспорт продукции в РФ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram та Instagram.