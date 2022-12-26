Трансформация в кулинарную компанию не останавливается даже во время войны. Дмитрий Зозуля из МХП 26 декабря, 14:16 Партнерский проект Дмитрий Зозуля, советник председателя правления МХП (Фото:МХП)

Дмитрий Зозуля рассказал о работе MHP после 24 февраля, трансформации бизнеса и планах на 2023 год

За несколько минут до запланированной встречи Дмитрий Зозуля, советник председателя правления MHP, заходит в кабинет и улыбается присутствующим. Из окон офиса на первом этаже хорошо видны заснеженные елки, однако не только невероятный вид — причина хорошего настроения эксперта. Он признается, что уже привык к работе в новых условиях — при перманентных обстрелах и отсутствии электричества. «Островком несокрушимости» для него и сотен сотрудников MHP стал офис, где можно подзарядить гаджеты, пообедать, купить готовые блюда для семьи на ужин, пойти в спортзал или выпить кофе в MHP bar.

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Три года назад Дмитрий Зозуля присоединился к команде MHP и с тех пор занимается инновациями и инвестициями, которые ускоряют трансформацию холдинга из сырьевой в кулинарную компанию. Скорректировала ли война планы MHP, как компания работает над созданием кулинарной экосистемы и как планирует развиваться в следующем году — Дмитрий Зозуля рассказал в интервью.

Фото: Зашли в сегменты HoReCa и retail и за это время довольно неплохо развились: уже более 100 точек сети безопасной уличной еды Doner Market и открыли почти 200 магазинов «Мясомаркет» по всей Украине.

В полномасштабную войну в Украине мало кто верил. Однако 24 февраля все изменилось. Какими были первые решения компании, чтобы адаптировать работу под новые реалии?

С чего началось 24 февраля для нас? Со встречи топ-менеджмента в центральном офисе компании и определения роли MHP во время войны. Поскольку MHP — один из крупнейших поставщиков продуктов питания в Украине, наша ключевая задача — поддерживать продовольственную безопасность.

Все наши дальнейшие действия были определены ответом на этот вопрос. Наши топ-менеджеры во главе с Юрием Косюком поехали на предприятия — это позволило собственным примером продемонстрировать устойчивость, поддержать коллег и стабилизировать моральное состояние, а также эффективно пересобрать рабочие процессы в соответствии с ситуацией. Для сотрудников организовали эвакуационные рейсы, оказали психологическую поддержку, обеспечили стабильные заработные платы (в частности, мобилизованным) и финансовую поддержку пострадавшим, вели постоянную коммуникацию о действиях и планах компании. С первого дня мы оказывали благотворительную помощь тем, кто больше всего в ней нуждался. Таким образом, в этот первый день было принято два определяющих решения — поддерживать продовольственную безопасность и экономику и заботиться о людях.

Несколько лет назад МХП начала свою трансформацию из индустриальной в кулинарную компанию. Повлияла ли война на реализацию этих планов?

Трансформация, начавшаяся в 2019 году, продолжается. Тогда мы задались целью отойти от сырьевой модели ведения бизнеса и переориентироваться на продукты с добавленной стоимостью. Это трансформация всех качеств ведения бизнеса, изменение ДНК компании на всех уровнях. Конечно, это видение формирует руководитель, но за три года эта трансформационная ДНК укоренилась достаточно глубоко в культуру компании. Мы постоянно учимся делать что-то новое, работать в новых условиях, с новыми категориями продукции, выходить на новые рынки, предлагать дополнительные сервисы, открывать магазины, инвестировать в стрит-фуд. Это постоянный выход из обычной зоны комфорта. Война не остановила этот процесс. Можно с уверенностью сказать, что три года трансформации сделали нас более подготовленными к вызовам военного времени.

В целом, наша кулинарная трансформация предполагает создание своеобразной кулинарной экосистемы. И здесь мы двигаемся сразу в нескольких направлениях. Первое — выводим на рынок новые продукты, делая фокус на продуктах ready-to-cook и ready-to-eat. Второе — зашли в сегменты HoReCa и retail и за это время довольно неплохо развились: уже более 100 точек сети безопасной уличной еды Doner Market и открыли почти 200 магазинов «Мясомаркет» по всей Украине. В прошлом году был открыт Кулинарный центр МХП — уникальная локация с революционными возможностями для развития HoReCa в Украине.

Фото: Дмитрий Зозуля, советник председателя правления MHP

Также мы развиваем стратегические партнерства с игроками food-индустрии. Один из интересных кейсов — взаимодействие с сервисом Glovо. Мы единственный поставщик полуфабрикатов для виртуальных ресторанов Glovo и здесь важно понимать, что вся линейка разрабатывалась с нуля. Фактически мы совместно развиваем культуру доставки еды из ресторанов. Война не остановила это сотрудничество: уже в марте они разместили заказы на разработку новых концепций, а в мае мы серийно производили разные полуфабрикаты для их кухонь. Я скажу больше: продукция, которую мы разработали для них в Украине, уже поставляется в другие страны присутствия Glovo в Европе.

Еще один важный вектор — мы инвестируем в бизнес, расширяющий нашу кулинарную экспертизу. К примеру, в компанию Foodz — оператора сети дарк-китчен и виртуальных ресторанов; у нас в «портфеле» появилась говядина, переработка овощей и фруктов, производство пиццы и многое другое. И мы не планируем останавливаться… Люди едят не только курицу, и мы хотим предлагать им больше любимых блюд.

Что помогает вам не останавливать трансформацию в столь тяжелое время?

В последние три года у нас существенно обновился руководящий состав компании и звено среднего менеджмента. Все специалисты разделяют ценности компании, смотрят вперед, нон-стоп ищут новые возможности бизнес-модели, варианты партнерства и взаимодействия. Мы работаем с людьми, которые не хотят останавливаться, они заточены на развитие. Сейчас сложное время, и мы к этому адаптируемся, но в целом наш вектор неизменен.

Какова роль Кулинарного центра в этой трансформации?

Он должен стать центром кулинарной экосистемы МХП и основным центром кулинарной экспертизы Украины. На одной огромной локации одновременно работают несколько разных по своей специфике бизнес-юнитов.

Это и большие демонстрационные зоны, и разные кухни, например, catering, street food, dark kitchen или кухня с уклоном на изготовление пиццы, и лаборатория сенсорного анализа, позволяющая проводить «слепые» дегустации продуктов. Есть и технологичный цех. Это R&D-площадка на территории Кулинарного центра, позволяющая отработать любой продукт перед его запуском в масштабное производство. Индустриальная кухня позволяет выпускать разные категории продукции с применением новейших и уникальных для нашей страны технологий. Благодаря всем этим возможностям и большой команде специалистов Кулинарный центр уже начинает и дальше будет объединять вокруг себя шефов, экспертов и все сообщество food-индустрии.

Индустриальная кухня позволяет выпускать разные категории продукции с применением новейших и уникальных для нашей страны технологий. / Фото: МХП

Кулинарные инновации — это о MHP или вы работаете в более традиционном направлении?

MHP — это всегда об инновациях и технологиях. Но сначала нужно определить, что такое инновации. Для меня это новый продукт или услуга, или даже организационный метод, позволяющий компании становиться более эффективной. Если рассматривать вопрос в такой парадигме, то инновацией является что-нибудь новое, чего мы не делали раньше, но научились. Конечно, инновации ради инноваций — это не совсем бизнес-подход, поэтому внедрение инноваций должно приносить прибыль компании и пользу потребителям и партнерам. Мы изучаем рыночные тренды, анализируем потребности игроков и предлагаем именно те решения, которые будут для них лучшими. Я уже говорил о Foodz. Компания работает на доставку и ежедневно обрабатывает большое количество заказов, что не позволяет тратить много времени на приготовление каждого блюда. Для Foodz мы разработали широкую линейку полуфабрикатов высокой степени готовности, идеально удовлетворяющих их бизнес-модель и позволяющих готовить ресторанные блюда в считанные минуты.

Есть и немало примеров инновационных технологий, в частности на нашей индустриальной кухне. К примеру, там есть установка для обработки продуктов высоким давлением (метод HPP). Это уникальное оборудование не только для Украины, но и всей Восточной Европы. И оно есть у нас на Кулинарном центре. Зачем? Использование этой технологии в приготовлении блюд позволяет радикально увеличить сроки хранения. Готовые блюда могут храниться дольше, не теряя внешние и вкусовые свойства, и все это без добавления консервантов. Такую технологию мы используем для линейки готовых блюд ресторанного уровня LaStrava. Они хранятся 56 дней. Еще раз: без консервантов. Просто представьте, насколько это удобно. У меня дома всегда лежит несколько продуктов LaStrava на случай, если гости решат посетить без предупреждения.

Каким видите MHP в следующем году?

Я хотел бы, чтобы нас перестали воспринимать исключительно как производителя курятины. Чтобы люди понимали, что MHP — это компания, которая кормит людей. Развитие в такой парадигме подталкивает нас выходить в новые продуктовые сегменты, потому что кроме курятины люди едят еще много разных продуктов. Вижу MHP технологической, сервисной компанией, заботящейся о потребителях и партнерах.

В следующем году мы продолжим менять культуру питания в Украине, предлагать все больше качественных и вкусных продуктов ready-to-cook и ready-to-eat и давать возможность потребителям направить время, усилия, энергию на то, что они действительно любят и ценят — семью, работу, друзей, обучение, отдых.