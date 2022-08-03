Опыт, который мы переживаем с 24 февраля, новый для нас всех, в том числе и для бизнеса. Есть компании, которые после полномасштабного вторжения на время прекращали свою работу, есть те, кто работал бесперебойно. Однако перестраиваться пришлось всем.

Компания МХП не остановила работу ни на день. Но для этого команда была вынуждена действовать быстро, перестраивать многие процессы и внедрять новые правила.

Что помогло МХП не остановиться? Как удалось наладить доставку продукции при полностью нарушенной логистике в стране? Какое взаимодействие с командой и партнерами помогло пройти период наибольшей неопределенности? Читайте в колонке Дмитрия Морозова, директора по развитию бизнеса клиентов МХП.

N.B. Мы проводили эти меры в первые недели полномасштабного вторжения России в Украину. Но эти шаги не поздно сделать еще и сейчас, если компания только возобновила работу или работала до сих пор в авральном режиме. Да и поскольку никто не может точно назвать дату нашей победы, бизнесу нужно изучать все практики, которые помогут быть готовыми к длительному периоду турбулентности. В том числе и эти.

Определите главную роль своей компании на период войны

Это первый шаг, и его нельзя обойти, потому что эта сформулированная вами роль будет влиять на все другие решения в течение кризисного периода. Мы в МХП непосредственно 24 февраля собрались с СЕО и топ-менеджментом и определили, что продовольственная безопасность страны — наш приоритет № 1. Поэтому роль компании была сформулирована как «делать максимум для обеспечения продовольственной безопасности Украины и поддержки экономики». Это стало основной направляющей дальнейшей работы.

Встреча СЕО и топменеджмента МХП 24 февраля 2022 года / Фото: МХП

Общайтесь с командой и партнерами постоянно

Как только вы сформулировали роль своей компании во время войны, расскажите о ней команде. Так ваши люди будут понимать, что компания продолжает работать и знать глобальную цель своей работы. Конечно, в такой коммуникации должны быть еще и организационные моменты типа: как изменится рабочий процесс, какие вопросы безопасности компания поможет закрыть и т. д.

Также следует как можно быстрее связаться с партнерами. Как минимум, нужно рассказать им о той же роли, написать, меняются ли договоренности сотрудничества и каким образом, если меняются.

Соблюдайте принципы ответственного партнерства

Осознайте, что компании, с которыми вы сотрудничаете, оказались в таких же сложных условиях, как и вы. И в ситуации, когда продовольственные компании должны кормить людей, финансовые риски уходят на второй план.

В первые часы всем партнерам МХП, которые вместе с нами заботятся о продовольственной безопасности страны, мы написали, что не меняем коммерческие условия. Также продолжили выполнять все наши маркетинговые обязательства по бонусам, не урезали отсрочку по оплатам и облегчили условия работы с просроченной дебиторской задолженностью. Нам было важнее, чтобы наши партнеры могли работать, чем срочно выплатили нам деньги.

Позаботьтесь о команде

Люди — самая большая опора вашего бизнеса, поэтому максимально позаботьтесь о том, чтобы команда была в безопасности, и создайте атмосферу, при которой человек сможет попросить о помощи.





К примеру, мы в МХП внедрили ежедневный контроль безопасности. Это были утренние переклички во всех управлениях по своим командам — все ли в относительной безопасности, все ли в порядке, нужна ли какая-то помощь.

Сосредоточьтесь на закрытии неотложных потребностей



Учитывая сформулированную вами цель, определите, какие вопросы сейчас следует решать в первую очередь, а какие могут ожидать и на достижение основных целей не влияют.

Объясню на примере. В первые дни полномасштабного вторжения основной проблемой для всех производителей продуктов питания была логистика и где найти людей, которые довезут продукцию в регионы, особенно в те, где был высокий уровень угрозы. У нас были машины, был продукт, но не хватало водителей. Итак, мы внедрили принцип «все, кто может и хочет, везут продукцию». Фактически у нас водителями работали все находившиеся на местах работники, которые хотели это делать и владели соответствующей категорией водительского удостоверения.

Первый месяц, пока более или менее не стабилизировалась ситуация, мы каждый день заканчивали тем, что убеждались: водители на завтра есть. Кроме того, я лично раз в два часа звонил по телефону логистическому директору и спрашивал, все ли нормально, все ли уехали, все ли мы успеваем.

Дмитрий Морозов, директор по развитию бизнеса клиентов МХП Фото: МХП

Будьте гибкими во внутренних и внешних процессах

Если это поможет вашей компании работать, вводите новые процессы, запускайте те, от которых отказались раньше. «А ведь мы так не делали» должно исчезнуть. К примеру, мы в МХП отменили 80% всех стандартных процедур (конечно, это не касалось процедур, связанных с качеством продуктов) и сократили ассортимент продукции — сконцентрировались на обычной охлажденной курице. То есть, делали меньше разнообразия, но больший объем необходимой людям курятины.

Также мы возобновили возможность самовывоза, хотя компания отказалась от такого формата еще 15 лет назад. Мы поняли, что спрос велик, но по всей стране логистические проблемы, поэтому сообщили всем, что есть возможность приехать на фабрику или распределительный центр и забрать продукцию самостоятельно.

Сократите время на принятие решений

Скорость принятия решений — критическая. К примеру, в первые дни в своем департаменте по развитию бизнеса клиентов я ввел правило 30 минут — на принятие любого решения отводится полчаса. Если вопрос не решается через 30 минут, то он поднимается на уровень руководителя и решается за 5 минут между директорами.

Помогайте другим бизнесам

В первые недели полномасштабного вторжения вся Украина стала единой командой, где каждый готов поддержать другого. Бизнес не стал исключением. К примеру, у нас с партнерами было множество кейсов, когда мы дозагружали свои машины их продукцией, потому что у них не было возможности доставить в какую-то точку. Либо брали продукцию другой компании на обратном пути. Просто согласовывали звонками по телефону возможность дозагрузки и развозили почти для всех национальных и региональных точек — потому что могли это сделать. Мы все понимали, что это не о коммерции — это роль бизнеса в пищевой безопасности страны и работе, благодаря которой у людей будет еда.

Фото: МХП

Забудьте слова «это не мои/его задачи»

Максимально давайте возможность своей команде работать, даже если это не прямые обязанности этого конкретного специалиста. Из-за войны во многих бизнесах образовалась большая группа сотрудников, чей функционал в это кризисное время стал неактуальным. Не бойтесь предложить людям, желающим работать и остаться в вашей компании, другую работу, пусть и не по их специальности.

К примеру, у нас коллеги, ранее работавшие с финансами, помогали загружать продукцию, люди, которые развивали е-коммерс, занимались разработкой новых продуктов, и команда HR-специалистов принимала заказ на самовывоз. Таким образом, мы задействовали большее число наших сотрудников, все имели возможность делать полезное дело.

Пока военные борются за нашу победу на передовой, мы, предприниматели, должны держать экономический фронт и уже нарабатывать экспертизу для послевоенного восстановления Украины. Держим строй!

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