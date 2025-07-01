В Украине, где вызовы меняются ежедневно, важно не только реагировать, а уметь действовать стратегически. Уже 10 лет Благотворительный фонд « МХП-Громаді» поддерживает украинцев и развивает украинские общины — инфраструктурно, экономически, медицински и культурно. Не разовыми акциями, а через системные решения, построенные на доверии, сотрудничестве и партнерстве с местными жителями, бизнесом и властью

Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда «МХП-Громаді»

«Благотворительный фонд „МХП-Громаді“ — это о том, чтобы в каждом городе и селе Украины хотелось жить, работать и мечтать. Мы не просто реагируем на потребности, а создаем устойчивые инструменты развития, которые позволяют общинам становиться сильнее изнутри и уверенно строить свое будущее», — отмечает Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда «МХП-Громаді».

Системная работа — масштабное присутствие

Основанный в 2015 году компанией МХП, Благотворительный фонд «МХП-Громаді» прошел путь от локальных инициатив в двух областях до национального игрока, который сегодня работает в 13 регионах и более 700 городах и селах Украины.

Такой масштаб — результат системной работы, стратегического подхода и настоящего партнерства с громадами. Фонд не просто помогает — он вместе с местным самоуправлением, бизнесом и донорами создает долговременные решения, которые меняют жизнь украинцев.

Именно благодаря такому подходу Благотворительный фонд «МХП-Громаді» входит в Топ-20 крупнейших благотворительных фондов Украины по версии Forbes Ukraine (16 место) — как пример эффективности и национального масштаба влияния.

Смотрите видео о деятельности Благотворительного фонда «МХП-Громади» https://www.youtube.com/watch?v=K2d6PRJkqI4&ab_channel=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%22%D0%9C%D0%A5%D0%9F-%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%96%22

Доверие измеряется прозрачностью

В мире благотворительности прозрачность — это не опция, а основа.

Благотворительный фонд «МХП-Громаді» — один из немногих в Украине, кто подтверждает свою открытость, эффективность и добропорядочность на международном уровне.

Юрий Мельник, председатель Наблюдательного совета Благотворительного фонда «МХП-Громаді», заместитель главного исполнительного директора по устойчивому развитию МХП

«В современном мире прозрачность — это язык доверия. Она не просто показывает, как работает организация, — она определяет, почему ей можно верить. Аудит международного уровня — это наш сознательный выбор: показать, что каждая гривня в фонде — не просто цифра, а инструмент изменений для общин», — отмечает Юрий Мельник, председатель Наблюдательного совета Благотворительного фонда «МХП-Громаді», заместитель главного исполнительного директора по устойчивому развитию МХП.

Сильное управление — гарантия устойчивости

За десятилетие работы Благотворительный фонд «МХП-Громаді» доказал: устойчивые изменения требуют не только ресурсов, но и ответственной модели управления. Именно поэтому в ноябре 2022 года фонд обновил Наблюдательный совет, адаптировав его к международным стандартам добропорядочного управления.

Этот шаг стал очередным подтверждением: Благотворительный фонд «МХП-Громаді» мыслит системно. Создание сильного, независимого Наблюдательного совета — не формальность, а инструмент стратегической устойчивости, этичности и доверия.

В состав вошли лидеры мнений, специалисты из разных сфер, объединенные общей целью — развивать украинские общины качественно, комплексно и на годы вперед:

«Сильный Наблюдательный совет — это наш моральный и стратегический компас. Мы привлекли людей, которые не боятся брать ответственность и мыслить масштабно. Потому что устойчивое развитие общин — это о доверии, длинной перспективе и умении действовать в интересах страны, даже в самые сложные времена», — отмечает Юрий Мельник, председатель Наблюдательного совета Благотворительного фонда «МХП-Громаді», заместитель главного исполнительного директора по устойчивому развитию МХП.

Там, где начинаются изменения: пять важных направлений

1. Продовольственная безопасность — в условиях войны

Когда враг бьет по самому уязвимому — по доступу к еде, помощь становится жизненно необходимой. За три года полномасштабной войны фонд передал 13 тыс. тонн курятины на более 1 млрд грн — военным, медикам, спасателям, жителям деоккупированных и прифронтовых территорий.

Поддерживает семьи, которым тяжелее всего: продуктовые пакеты для многодетных, мобильные кухни Food Truck в горячих точках — это не просто забота, это спасительное присутствие в критический момент.

Наталья Климова, член Наблюдательного совета Благотворительного фонда «МХП-Громаді», заместитель исполнительного директора ИСАР Еднання

«Благотворительный фонд „МХП-Громаді“ задает новый стандарт работы благотворительных фондов — системное развитие общин. На самом деле очень мало игроков на это способны, а те, кто решается, в основном ограничиваются краткосрочными проектами. МХП нивелирует это потребительское отношение к благотворительности: он приходит надолго и трансформирует сознание людей. Фонд выводит общины на новый уровень — где содержит не только инфраструктуру, но и культуру и смыслы. И я счастлива быть частью этого процесса», — Наталья Климова, член Наблюдательного совета Благотворительного фонда «МХП-Громаді», заместитель исполнительного директора ИСАР Еднання.

2. Сильные общины — сильная страна

Благотворительный фонд «МХП-Громаді» — о развитии, а не латании. Поддерживает социальные, экологические, образовательные инициативы: 552 реализованных проекта в 13 областях, более 42 млн грн, инвестированных в локальные изменения, — и более 3,2 млн украинцев, чья жизнь стала лучше благодаря инициативам.

Александр Домбровский, член Наблюдательного совета Благотворительного фонда «МХП-Громаді», председатель Global 100 % RE Ukraine

«Уникальность Благотворительного фонда „МХП-Громаді“ — в комплексном подходе. Фонд работает „на 360°“: потому что занимается не только проектами, но и самими людьми. Все технологические решения — от энергетической безопасности и независимости до систем накопления энергии — внедряются с учетом потребностей конкретного человека, общины, а в более широком смысле — и всей страны. Мы реализуем уникальные проекты, которые обеспечивают стабильную и независимую работу школ, детских садов, домов культуры, коммунальных объектов. Наш подход меняет философию жизни в общинах», — Александр Домбровский, член Наблюдательного совета Благотворительного фонда «МХП-Громаді», председатель Global 100% RE Ukraine.

Социальные инициативы Благотворительного фонда «МХП-Громаді» / Фото: МХП

3. Рядом с теми, кто защищал и защищает нас

С 2023 года действует программа «МХП Поруч», цель которой — поддержать военных, ветеранов и их семьи всем необходимым: от помощи на фронте — до заботы в тылу.

Галина Зима, ветеран, координатор Центра по взаимодействию с военными и ветеранами МХП

«Это не просто программа, а ежедневная поддержка, которая воплощается через индивидуальное сопровождение. Психологи, медики, юристы, реабилитологи и координаторы Центра взаимодействия с военными и ветеранами МХП — команда, которая рядом столько, сколько нужно», — Галина Зима, ветеран, координатор Центра по взаимодействию с военными и ветеранами МХП.

Ветеранские инициативы Благотворительного фонда «МХП-Громаді» / Фото: МХП

4. Бизнес — как точка роста общества

В сложные времена особую роль играет малый бизнес — как источник устойчивости, новых рабочих мест и экономической инициативы в громадах. Фонд видит это и целенаправленно поддерживает предпринимателей, которые строят свое — а значит, и будущее страны.

Алекс Лисситса, член Наблюдательного совета Благотворительного фонда «МХП-Громаді», Президент Ukrainian Agribusiness Club, председатель наблюдательного совета аграрной компании ИМК

В рамках грантовых конкурсов бизнес-идей только за последние три года фонд поддержал 280 предпринимательских инициатив, инвестировав более 30 млн грн. Это — не просто о финансировании, а о вере в людей, которые берут ответственность за изменения в своих городах и селах. «Благотворительный фонд „МХП-Громаді“ не просто благотворительный фонд, а пример новой философии взаимодействия бизнеса и общин, — Алекс Лисситса, член Наблюдательного совета Благотворительного фонда „МХП-Громаді“. — Мы поддерживаем не просто общество как абстракцию, а конкретные инициативы людей, которые создают рабочие места, запускают бизнес, меняют жизнь вокруг себя. Это — инвестиция в человеческий капитал. Особенно впечатляет направление развития микропредпринимательства. Когда фонд помогает людям начать собственное дело в селе или маленьком городе — это реальные изменения, которые видны уже сегодня».

Евгения Молчанова, соучредитель фермы Зелений гай / Фото: МХП

5. Культура — как иммунитет нации

Во время, когда культура становится мишенью врага, ее поддержка — это о сопротивлении и сохранении национальной идентичности. Более 80 млн грн фонд инвестировал в сохранение и продвижение украинского искусства: фестивали, художественные резиденции, культурная дипломатия. Совместно с МИД и международными партнерами напоминает миру: украинская культура живая, громкая и несокрушимая.

«О важности культуры сказано достаточно, но украинцы осознали важность наших общих национальных кодов именно тогда, когда захватчик сказал, что нас якобы нет. Что бы ни говорили, как бы ни уничтожали, — мы есть! Были и будем: самобытные, со своим упрямым и свободолюбивым характером, со своим мелодичным языком, уникальной певучестью, с собственными литературными, музыкальными, театральными традициями! Какое значение для нас сейчас имеет каждое художественное произведение — от плаката до оперной постановки, от поэтической строки до кино!

Украина познала сама себя и научилась ценить то, что держит ее в испытаниях, мотивирует на сопротивление, объединяет и вдохновляет.

Ада Роговцева, Герой Украины, народная артистка Украины, член Наблюдательного Совета Благотворительного фонда «МХП-Громаді»

Но важно помнить, что на культуру в государстве на протяжении десятилетий были самые низкие расходы, а театр, кино, музеи, оркестры и капеллы, учреждения художественного воспитания — это все требует ресурсов, а не только таланта и энтузиазма! Именно поэтому поддержка культурных инициатив, будь то исторических, связанных с сохранением или восстановлением наследия, или современное искусство в различных его проявлениях, актуальна и важна. И здесь вклад команды Благотворительного фонда «МХП-Громаді» и компании МХП неоценим и весом, особенно для сообщества художников", — отмечает Ада Роговцева, Герой Украины, народная артистка Украины.

Культурные инициативы Благотворительного фонда «МХП-Громаді» / Фото: МХП

Благотворительный фонд « МХП-Громаді »: 10 лет — и это только начало

«Впереди еще много вызовов — но еще больше людей, которые готовы действовать. Тех, кто строит, мечтает и не сдается. Благотворительный фонд „МХП-Громаді“ будет оставаться рядом — чтобы поддерживать, вдохновлять и менять. Потому что там, где есть люди с огнем в глазах, всегда рождается будущее», — отмечает Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда «МХП-Громаді».