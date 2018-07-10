Международный онлайн-сервис отменил комиссию за денежные переводы в Украину

Международный онлайн-сервис TransferGo объявил о запуске бесплатных денежных переводов в Украину.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Данная инициатива позволяет отправлять деньги из Европы абсолютно бесплатно, т.е. без комиссии за услуги сервиса", – говорится в сообщении.

Согласно данным TransferGo, в первом квартале 2018 года украинские граждане в странах Европы осуществили более 45 тыс. транзакций в Украину на сумму свыше 8 миллионов евро. Средства зачисляются на карточный счет получателя в Украине в течение 2-3 дней.

"Мы ожидаем, что в течение последующих семи лет рынок цифровых денежных переводов в мире возрастет в 5 раз", – отметил Даумантас Двилинскас, генеральный директор компании TransferGo.

TransferGo – онлайн сервис международных денежных переводов в режиме реального времени. Компания TransferGo была основана в 2012 году в Великобритании со штаб-квартирой в Лондоне. На сегодняшний день компания обслуживает платежи в 47 странах Европы, Азии и Латинской Америки с офисами в Берлине, Вильнюсе и Варшаве.

Пользователи сервиса могут перечислять, используя модель аккаунт-аккаунт и принцип local-in, local-out, который означает, что переводы осуществляются с карты на карту, но при этом денежные средства не обязаны покидать страну отправителя.

В Украине TransferGo работатет с начала 2017 года.