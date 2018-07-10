Международный онлайн-сервис отменил комиссию за денежные переводы в Украину

0 комментировать
TransferGo запустил бесплатные денежные переводы в Украину
Фото: TransferGo/Twitter

TransferGo запустил бесплатные денежные переводы в Украину

Международный онлайн-сервис TransferGo объявил о запуске бесплатных денежных переводов в Украину. 

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Данная инициатива позволяет отправлять деньги из Европы абсолютно бесплатно, т.е. без комиссии за услуги сервиса", – говорится в сообщении.

Согласно данным TransferGo, в первом квартале 2018 года украинские граждане в странах Европы осуществили более 45 тыс. транзакций в Украину на сумму свыше 8 миллионов евро. Средства зачисляются на карточный счет получателя в Украине в течение 2-3 дней.

"Мы ожидаем, что в течение последующих семи лет рынок цифровых денежных переводов в мире возрастет в 5 раз", –  отметил Даумантас Двилинскас, генеральный директор компании TransferGo.

TransferGo – онлайн сервис международных денежных переводов в режиме реального времени. Компания TransferGo была основана в 2012 году в Великобритании со штаб-квартирой в Лондоне. На сегодняшний день компания обслуживает платежи в 47 странах Европы, Азии и Латинской Америки с офисами в Берлине, Вильнюсе и Варшаве.

Пользователи сервиса могут перечислять, используя модель аккаунт-аккаунт и принцип local-in, local-out, который означает, что переводы осуществляются с карты на карту, но при этом денежные средства не обязаны покидать страну отправителя.

В Украине TransferGo работатет с начала 2017 года.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове