Международные трейдеры решили использовать курс гривни от НБУ в своих расчетах

EMTA сообщила своим членам об учете изменений в методику расчета

Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (EMTA) включила официальный курс гривни, устанавливаемый Национальным банком, в рекомендованные рыночные практики по расчетам за безпоставочнимы форвардами и опционными контрактами доллар-гривня.

Об этом говорится в письме EMTA членам ассоциации, передают Українські Новини.

Ассоциация сообщила своим членам об учете изменений в методику расчета и обнародования официального курса Нацбанком в своих документах и ​​шаблонах контрактов.

Также во избежание недоразумений EMTA отметила, что официальный курс гривны - это данные с официального сайта Нацбанка, указанные в графе Дата расчета (Calculation Date) таблицы Показатели валютного рынка.

Напомним, что с 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США.