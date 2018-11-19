Международные трейдеры решили использовать курс гривни от НБУ в своих расчетах

Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (EMTA) включила официальный курс гривни, устанавливаемый Национальным банком, в рекомендованные рыночные практики по расчетам за безпоставочнимы форвардами и опционными контрактами доллар-гривня.
Об этом говорится в письме EMTA членам ассоциации, передают Українські Новини.
Ассоциация сообщила своим членам об учете изменений в методику расчета и обнародования официального курса Нацбанком в своих документах и шаблонах контрактов.
Также во избежание недоразумений EMTA отметила, что официальный курс гривны - это данные с официального сайта Нацбанка, указанные в графе Дата расчета (Calculation Date) таблицы Показатели валютного рынка.
Напомним, что с 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США.
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