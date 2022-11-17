Международные спонсоры войны Почему европейцы получают такой статус и как это влияет на бизнес украинских миллиардеров — розбір на прикладі 17 ноября, 12:32 Эксклюзив НВ Работник компании Danieli на фоне металлургического оборудования (Фото:danieli.com)

Несколько европейских компаний получили от НАПК статус «Международный спонсор войны». Как это влияет на их репутацию и при чем здесь украинский бизнес? Разбор на примере итальянской Danieli, сотрудничающей с Метинвестом и Интерпайпом.

Летом на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) появился раздел «Международные спонсоры войны». Сейчас в нем собраны названия 10 компаний из нескольких стран ЕС, которые продолжают сотрудничество с российскими контрагентами. Иностранные СМИ уже пишут о фигурантах перечня, нанося им репутационные удары. Что на самом деле означает этот статус и следует ли обращать на него внимание украинским бизнес-партнерам европейцев?

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НВ Бизнес разобрал ситуацию на примере итальянского машиностроительного гиганта Danieli, который сотрудничает с металлургическими компаниями самых богатых украинцев — Рината Ахметова, Виктора Пинчука и Вадима Новинского.