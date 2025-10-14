«Налог на Google». Украинцам рассказали, как компании с мировым именем пополняют бюджет страны

Поступления от «налога на Google» за 9 мес.-2025 увеличились почти на 31% (Фото: llcv / Depositphotos)

Компании, осуществляющие операции по поставке электронных услуг, за январь-сентябрь 2025 года уплатили 10,6 млрд грн НДС , что на 2,5 млрд, или 30,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом в Facebook сообщила и.о. главы ГНС Леся Карнаух. «Компании с мировым именем активно наполняют Государственный бюджет Украины. За девять месяцев этого года международные компании — нерезиденты, предоставляющие электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины, уплатили 10,6 млрд. грн», — отметила Карнаух.

Она также подчеркнула: «Крупнейшие плательщики в этом году: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay и т.д».

«Фиксируем положительную динамику по сравнению с соответствующим периодом 2024 года: на 13 человек увеличилось число зарегистрированных плательщиков; на 2,5 млрд грн выросла сумма налоговых обязательств», — отметила руководительница ГНС.

В целом, с 1 января 2022 года в Украине зарегистрирован 141 плательщик НДС среди лиц-нерезидентов, которые предоставляют электронные услуги физическим лицам.

Как сообщалось, в 2024 году международные компании-нерезиденты, которые предоставляют электронные услуги физическим лицам в Украине, задекларировали более 12,6 млрд грн ($151,2 млн) налоговых обязательств.

В 2025 году цифровые платформы, такие как Uklon, Uber и Bolt могут получить статус налоговых агентов.

Компании-нерезиденты, поставляющие электронные услуги украинским потребителям, в январе-июне 2025 года уплатили НДС в бюджет в объеме EUR76,5 млн и $85,7 млн.