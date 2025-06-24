Будут работать даже при полном блэкауте. Одесса получила установки, которые обеспечат теплом и электроэнергией миллион жителей

Четыре из них уже доставили, часть ввели в эксплуатацию, остальные — в пути, сообщает в Telegram Министерство энергетики.

«Вместе они обеспечат бесперебойное тепло- и электроснабжение для почти миллиона жителей — даже в случае полного блэкаута», — говорится в сообщении.

Реклама

Официальный визит на один из энергетических объектов Одессы, где уже работает энергетическое оборудование, предоставленное городу в рамках Программы зеленого энергетического восстановления ПРООН, совершил заместитель Генерального секретаря ООН Хаолян Сюй.

«Помощь ПРООН и других партнеров — это значительный вклад в развитие распределенной генерации и усиление энергетической устойчивости. Уверена, что предоставленное в рамках Программы зеленого энергетического восстановления ПРООН оборудование не только обеспечит стабильность в краткосрочной перспективе, но и является важным шагом к созданию энергонезависимого будущего Одессы и улучшения качества жизни жителей города», — отметила Юлия Киян, руководитель директората стратегического планирования и европейской интеграции Минэнерго.

Когенерационные установки были профинансированы правительствами Швеции, Норвегии и Японии.

Ранее сообщалось, что Нова пошта запустила первую собственную когенерационную установку в Украине.