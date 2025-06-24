Будут работать даже при полном блэкауте. Одесса получила установки, которые обеспечат теплом и электроэнергией миллион жителей

24 июня, 14:53
Поделиться:
Когенерационная установка, переданная Одессе за счет правительств Швеции, Норвегии и Японии (Фото: Міненерго / Telegram)

Когенерационная установка, переданная Одессе за счет правительств Швеции, Норвегии и Японии (Фото: Міненерго / Telegram)

Одесса получит шесть когенерационных установок благодаря сотрудничеству доноров, команды Программы развития ООН, органов государственной власти и местного самоуправления.

Четыре из них уже доставили, часть ввели в эксплуатацию, остальные — в пути, сообщает в Telegram Министерство энергетики.

«Вместе они обеспечат бесперебойное тепло- и электроснабжение для почти миллиона жителей — даже в случае полного блэкаута», — говорится в сообщении.

Реклама

Читайте также:
Инвестиция в киловатты. Почему собственная когенерация в Украине запрос № 1 от бизнеса

Официальный визит на один из энергетических объектов Одессы, где уже работает энергетическое оборудование, предоставленное городу в рамках Программы зеленого энергетического восстановления ПРООН, совершил заместитель Генерального секретаря ООН Хаолян Сюй.

«Помощь ПРООН и других партнеров — это значительный вклад в развитие распределенной генерации и усиление энергетической устойчивости. Уверена, что предоставленное в рамках Программы зеленого энергетического восстановления ПРООН оборудование не только обеспечит стабильность в краткосрочной перспективе, но и является важным шагом к созданию энергонезависимого будущего Одессы и улучшения качества жизни жителей города», — отметила Юлия Киян, руководитель директората стратегического планирования и европейской интеграции Минэнерго.

Когенерационные установки были профинансированы правительствами Швеции, Норвегии и Японии.

Ранее сообщалось, что Нова пошта запустила первую собственную когенерационную установку в Украине.

Редактор: Александр Иванов

Теги:   Одесса когенерационная установка когенерация Энергетика Минэнерго ПРООН

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости
X