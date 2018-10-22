Международное агентство начало оценивать стоимость газа в Украине

Рынок газа в Украине становится все более привлекательным для торговли

Международное агентство Argus Media (Лондон), специализирующееся на ценовых и статистических данных в сфере энергетики и товарно-сырьевых ресурсов, запустило оценку цен на природный газ в Украине.

Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

Это связано с тем, что газовый рынок Украины становится все более значимым для европейской энергетической системы и более привлекательным для торговли ресурсом. Так, с 2015 года на внутреннем рынке активно увеличевается количество международных торговых компаний, а также отечественных производителей газа, трейдеров и потребителей.

"Наше внимание к Украине связано с ее растущим значением и быстрым развитием", – отметил исполнительный директор Argus Эдриан Бинкс.

Публикация оценки цен на газ на внутреннем рынке Украине основана на аналитических материалах, подготовленных сотрудниками в Киеве и Лондоне. Информация позволяет сравнивать украинские цены с общепринятыми ценами в Европе.

Argus Media основана в 1970 году, публикует оценку цен и анализ международных энергетических и других товарных рынков, оказывает консалтинговые услуги.

Штаб-квартира компании находится в Лондоне, также есть 21 офис в крупнейших странах, услуги предоставляются в 140 странах. В штате агентства около 950 сотрудников. Одним из крупных акционеров компании является крупный инвестиционный фонд General Atlantic.

Киевский офис Argus открылся в 2008 году, он осуществляет публикацию цен, новостей и аналитики относительно моторного топлива (бензина) и LPG (автогаз).