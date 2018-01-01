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Между Мукачево и Будапештом запустили прямое сообщение

Сегодня, 11:47
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Цена билета в кассе вокзала в Будапеште составила 20,9 евро

Фото: mukachevo.net

В воскресенье, 9 декабря, официально запустили регулярное сообщение Мукачево-Будапешт. Об этом сообщает mukachevo.net.

Первый рейс интерсити стартовал в 7:23 по центральноевропейскому времени (в 8:23 – по киевскому) с вокзала Нюготи, Венгрия, по маршруту Будапешт-Захонь-Чоп-Мукачево.

Цена билета в кассе вокзала в Будапеште составила 20,9 евро.

Отмечается, что поезд получил название Латорица по названию одной из крупнейших рек Закарпатья, которая протекает через Мукачево.

Расписание курсирования поезда

Видеообзор интерсити во время тестового запуска

Ранее сообщалось, что 14 ноября Укрзализныця запустила тестовый поезд Мукачево-Будапешт на европути.

Теги:   Мукачево Будапешт Поезд Венгрия

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