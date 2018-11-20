Между Днепром и Запорожьем собрались построить новый аэропорт

Строительство большого хаба на границе Днепропетровской и Запорожской областей позволит объединить пассажиропотоки двух регионов

Новый аэропорт города Днепр могут построить около админграницы Днепропетровской и Запорожской областей - возле поселка Соленое.

Об этом председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов написал на своей Facebook-странице.

"На последнем совещании с Кабмином президентом Петром Порошенко была поставлена задача – начать строительство аэропорта в Днепре. Рабочее название аэропорта – Приднепровье и возвести его должны в Соленом, - сообщил председатель бюджетного комитета Верховной Рады Андрей Павелко.

Также Прыгунов отметил, что было много предложений о месте строительства нового терминала и взлетно-посадочной полосы. Он считает, что строительство большого хаба на границе Днепропетровской и Запорожской областей позволит объединить пассажиропотоки двух регионов.

Напомним, ранее бизнесмен Александр Ярославский, владелец компании DCH, заявлял о готовности инвестировать на условиях частно-государственного партнерства $60-70 млн в строительство аэровокзального комплекса в Днепре.