Фантастичний каталог METRO, створений за допомогою штучного інтелекту 14 ноября, 18:36 Партнерский проект METRO

Компанія використала штучний інтелект (ШІ) як креативний інструмент розроблення віжуалів.



Загалом ШІ достатньо активно застосовують у маркетингу, зокрема для персоналізації роботи з клієнтами. Проте чи не вперше в Україні його використали саме з такою метою.



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Звідки взялась ідея. Від початку повномасштабної війни METRO Україна сфокусувала свою діяльність на підтримці країни: оперативно скоригувала логістику, відновила імпорт, надала тонни допомоги гуманітарним фондам і військовим частинам. Тож під час роботи над каталогом першочерговою метою було зробити його релевантним і цікавим саме для наших людей. І власне, українці й стали головним натхненням незвичного виконання. Вони щодня творять справжні дива й демонструють усьому світу свою фантастичність, отже і каталог мав бути неймовірним. Так з’явилася ідея попрацювати зі штучним інтелектом. А саме — розробити за його допомогою візуальну частину каталогу домогосподарства.



«Вийшло справді дивовижно. На обкладинці й сторінках каталогу розлилися пінні хвилі, простягнулися долини зі спонжів, звелися гори з рушників, а в небі поплили хмари з мильних бульбашок. Саме так штучний інтелект „побачив“ домогосподарство українців», — каже CMO METRO Україна Павло Кожухар.



Фото: METRO

Насолодитися цими фантастичними пейзажами можна в новому каталозі METRO вже з 9 листопада.