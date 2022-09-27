Вместе мы сила. Две истории успешного сотрудничества украинского бизнеса во время войны 27 сентября, 16:09 Партнерский проект Ассоциация рестораторов Ивано-Франковска

В рамках спецпроекта METRO Украина ко Дню предпринимателя рассказываем об опыте успешного сотрудничества двух бизнесов до и после начала полномасштабной войны, потому что только вместе — мы сила.

Своими историями поделился город Ивано-Франковск, где работает Ассоциация рестораторов, заряжающая своим настроением и энтузиазмом других, и ТЦ METRO Ивано-Франковск — один из мощных знатоков HoReCa-направлений среди торговых центров компании в Украине. Своей работой они доказывают, что все происходящее в Украине касается каждого украинца, и только объединившись — добьемся победы.

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Василий Баворовский Ассоциация рестораторов Ивано-Франковска, шеф-повар, волонтер

Ассоциация рестораторов Ивано-Франковска — одно из объединений предпринимателей, играющее важную роль в активной деятельности Ивано-Франковска. Основанная вследствие пандемии COVID-19 осенью 2020 года она объединила около 40 заведений питания для решения текущих проблем, связанных с работой в условиях карантина и локдаунов, а со временем трансформировалась в несколько большую структуру. Ассоциация совместными усилиями налаживает связи с властью, согласовывает организационные и юридические вопросы, а также запланировала приобщиться к развитию туристической сферы города: экскурсии, праздники, фестивали.

Однако 24 февраля 2022 года изменило планы и жизнь всех без исключения украинцев, даже находящихся вдали от зоны боевых действий. Впрочем, созданное до войны объединение и отлаженные связи превратили Ассоциацию в мощную силу, направленную на помощь.

Анна Гойсан Председатель Ассоциации рестораторов Ивано-Франковска и владелица ресторана "Калифорния"

«Уже спустя два дня, 26 февраля 2022 года, мы поняли, что делать. В нашем регионе появилось очень много военных частей, которых раньше не было, терроборона города, и они нуждались в питании, потому что для того, чтобы государство наладило соответствующее обеспечение, требовалось время, — рассказала председатель Ассоциации рестораторов Ивано-Франковска и владелица ресторана „Калифорния“, Анна Гойсан. — Из-за большого количества желающих защищать Украину военкоматы работали круглосуточно, а у работников не было времени даже пообедать. Поэтому мы приезжали туда с бутербродами и горячими напитками. За всю волонтерскую работу Ассоциации рестораторов отвечает Василий Баворовский, присоединившийся к Ассоциации после 24 февраля».

Фото: METRO Украина

Василий, как получилось, что вы возглавили волонтерское направление в ассоциации?

По специальности я шеф-повар и знаю многих рестораторов Ивано-Франковска, в том числе и тех, кто входит в ассоциацию. 25 февраля мы провели собрание, решили кормить нашу Ивано-Франковскую терроборону. В начале марта мы уже начали кормить военных, нацгвардейцев, Национальную полицию, Службу безопасности Украины, летчиков, техработников, работников МЧС, работавших в экстренном режиме.

В начале еду готовили 8 заведений, дальше — уже 24, потом — 65. Так, на пике горячую еду для наших ребят готовили уже 84 заведения. За два месяца до начала мая мы выдали более 20 тысяч порций, более 600 порций ежедневно. Это основные блюда, а кроме того — сладости, сырники, блинчики, штрудели — тоже где-то под 8 тысяч порций. Да, ресторан «Холодец» Назара Перевозчикова до сих пор готовит от 300 до 500 порций в день. Паб «Бавария» Романа Куликовского и «Панорама Плаза» продолжают кормить военнослужащих в госпитале.

Кто вам помогает?

Очень много нам помогали Мальтийская служба помощи, Римско-Католическая церковь Ивано-Франковска, волонтеры из Польши, Германии, Франции. А также компания METRO Украина. Они выдавали нам и продукты питания, и продавали продукцию по акционным ценам, и предоставляли скидки, понимая, что мы берем это не для своих нужд, а для военных.

Ивано-Франковск — один из многих городов Западной Украины, который принял многих украинцев, спасавшихся от войны.

Да, Ассоциация также приобщилась к помощи внутренне перемещенным лицам. Мы кормили 380 человек, разместившихся в общежитии 5-го профессионально-технического училища.

В июле мы, как Ассоциация, присоединились к благотворительной акции «Амбасадор дитинства» для детей, как местных, так и приехавших к нам вместе с родителями, спасаясь от войны. Цель праздника — у детей даже во время войны должно быть детство. К нам прибыл целый звездный десант из Киева. Для детей организовали множество развлечений с аниматорами, кружками, концертами, занятия с блоггерами и тиктокерами, фотозону и т. д. А наши рестораны «Пицца Плюс», «Пицца Ветерано», «LA Пьец пицца», «Хлебосольная пицца», «Пассаж Гартенбергов» при поддержке компании METRO Украина, Винотека и Прикарпатский торговый дом угощали детей пиццей, хот-догами, печеньем, сладостями.

Фото: METRO Украина

Сейчас же активно проводим благотворительные концерты и вечера стендапа, в ходе которых собираем средства для волонтеров и на нужды ВСУ. В этом нашим партнером стал ТРК «Панорама Плаза», которая также является членом Ассоциации рестораторов Ивано-Франковска. Так, недавно благодаря одному из таких вечеров нам удалось собрать деньги на восстановление авто наших волонтеров, попавших в аварию, возвращаясь из поездки на Восток. У нас много планов.

Чем больше всего гордитесь за эти полгода войны?

Буду гордиться, когда мы победим россиян. Когда москали капитулируют, отвоюем все наши земли, повсюду будут развеваться наши сине-желтые флаги и будет играть гимн Украины, мы будем радоваться нашей победе и будем знать, что мы все сделали это вместе.

Татьяна Рыбалко Директор ТЦ METRO Ивано-Франковск

Как давно вы работаете в компании METRO Украина и в Ивано-Франковске?

В компании METRO Украина работаю уже 17-й год. А директором в Ивано-Франковске — второй год, и мне здесь очень нравится. Я очень рада, что компания METRO позволяет работать в каждом регионе и таким образом познакомиться с Украиной и увидеть все ее разнообразие. Так я успела поработать в должности директора в Луганске, Запорожье, Киеве и Полтаве.

Фото: METRO Украина

Работать в ТЦ METRO Ивано-Франковск — очень интересный и особый опыт. Среди других торговых центров компании он отличается тем, что имеет большую долю HoReCa-клиентов — рестораны, гостиницы, кофейни, развлекательные центры, кейтеринговые компании. Мы предлагаем очень большой ассортимент товаров, около 15−17 тысяч наименований. Для этого бизнес-направления работает большой отдел доставки, команда менеджеров по работе с HoReCa-клиентами, интересные диджитальные решения, услуги сомелье. Одним из важных клиентов является Ассоциация рестораторов Ивано-Франковска, вдохновляющая своей сплоченностью и активной общественной позицией. В особенности это проявилось после начала полномасштабной войны.

Фото: METRO Украина

В марте Ассоциация обратилась к нам с просьбой помочь продовольствием, а дальше мы помогаем рестораторам устраивать благотворительные встречи для детей. У них много событий и планов, которые мы поддерживаем, в частности сейчас обсуждаем сотрудничество по питанию раненых военных, проходящих лечение в больницах Ивано-Франковска.

Как ТЦ METRO Ивано-Франковск помогает ВСУ, волонтерам, временно перемещенным лицам?

К нам многие обращаются за помощью. Кроме Ассоциации рестораторов Ивано-Франковска, мы сотрудничаем с Киевским городским благотворительным фондом FoodBank, который занимается внутренне перемещенными лицами и помогает волонтерам. К примеру, в марте сотрудничали с киевскими рестораторами, кормившими людей горячими обедами, спасавшихся из охваченных войной регионов, на вокзале в Яремче. Собирали и отправляли в распределительный центр продукты питания для ВСУ, помогали продуктами и вещами первой необходимости терробороне и патрульной службе полиции.

Чем больше всего гордитесь за эти полгода войны?

Гордимся тем, что продолжаем оказывать нашим клиентам качественные услуги, наши операционные стандарты остались прежними, как и до начала войны. Нам удалось сохранить команду, в которой работают лучшие специалисты. И мы поддерживаем наших коллег, защищающих наше государство, и верим в нашу победу.

Фото: METRO Украина