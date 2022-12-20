Военное время не остановило нас: METRO Украина в ожидании новых побед в 2023 году 20 декабря, 10:30 Новости компаний Елена Вдовиченко, Генеральная директор METRO Украина

Генеральный директор METRO Украина Елена Вдовиченко, рассказывает, насколько сложным оказался для компании 2022 год, какие решения пришлось принимать и что ожидает от 2023 года.

Компания METRO Украина — образец социально ответственного бизнеса, особенно ярко проявившего себя во время полномасштабной войны России против Украины. В первые дни команде пришлось принимать быстрые и четкие решения, адаптироваться, приспосабливаться к изменениям и обстоятельствам, откликаться на ежедневные вызовы и просьбы о помощи, ведь во время войны компания считает своим долгом помогать.

Видео дня

В интервью Елена Вдовиченко отметила, что больше всего в 2022 году она гордится командой: «У нас самая крутая, самая вовлеченная команда очень солидарных, человечных, трудолюбивых и талантливых людей. Я переживаю за каждого. И самое страшное для меня, когда я знаю, что есть прилет, так что пока не сделаю перекличку в команде, ничего другого не могу делать. Все остальное — это просто решения, которые нам каждый день приходится принимать, чтобы работать дальше».

После начала полномасштабного вторжения компания METRO Украина резко осудила полномасштабное вторжение России на территорию Украины. METRO Украина не согласна с решением METRO AG не покидать рынок России, и делает все, чтобы группа компаний приняла окончательное решение в отношении государства, совершившего вооруженную агрессию и военные преступления против Украины.

Была ли компания METRO Украина готова к полномасштабному вторжению?

Как и все крупные компании, мы заранее проработали порядок действий в случае вооруженной агрессии: эвакуация людей, консервация торговых центров и т. д. Однако, как и все остальные бизнесы, мы ожидали концентрации военных действий на востоке Украины, но не полномасштабного вторжения, поэтому в первую очередь алгоритмы действий касались именно востока. Так, согласно этому плану, в течение трех недель перед вторжением возле нашего ТЦ в Мариуполе дежурили автобусы для эвакуации наших работников и их семей.

Конечно, война повергла в шок. Поэтому алгоритмы действий для востока мы распространили на остальные ТЦ по всей Украине. Первые два дня все наши магазины были закрыты, ведь самым высоким приоритетом для компании есть и остается безопасность людей, и потребовалось время, чтобы понять, что происходит. Тем не менее, мы решили открываться, ведь мы должны были выполнять свою гуманитарную миссию: кормить людей и оказывать помощь.

Какие решения, принятые в период после вторжения, Вы считаете правильными

Мы как компания придерживаемся принципа, что команда должна быть наделена достаточными полномочиями, чтобы самостоятельно принимать решения, а компания лишь определяет ценности, приоритеты и пределы. И это очень помогло в первые дни вторжения, когда нужно было принимать быстрые решения в пользу клиентов, команд, местных общин. Да, закрывая ТЦ в Мариуполе, Харькове и Николаеве, мы все товары передали военно-гражданской администрации на нужды общины. А наш генератор, принадлежавший магазину Metro в Чернигове, работал на нужды местной больницы.

Сколько торговых центров вы потеряли? Планируете ли открытие новых?

Компания управляет 26 торговыми центрами в Украине. В настоящее время операционная деятельность по понятным причинам не ведется в Мариуполе, поскольку город оккупирован, в Николаеве и двух торговых центрах Харькова, исходя из соображений безопасности.

Кстати, относительно магазина в Мариуполе, то я не считаю его потерянным. Мы вернемся в город и все отстроим. Кроме того, учитывая успехи ВСУ, мы помним о ТЦ, оставленных в 2014 году в Луганской и Донецкой областях и в Крыму.

Нашей первоочередной задачей, согласно нашей стратегии на рынке Украины, будет восстановить уже существующие ТЦ, а относительно планов на открытие новых, то мы будем наблюдать за перемещением населения, ведь очень много населенных пунктов в Украине претерпели значительные разрушения в результате действий РФ.

Какова стратегия компании METRO Украина на рынке и изменилась ли она после начала полномасштабной агрессии?

Главная наша стратегия развития формата многоканального центра оптовой торговли, а именно опт для всех, не изменилась, только ускорились некоторые процессы, в частности диджитализация. Мы работаем не только в наших торговых центрах cash&carry, но и развиваем дополнительные сервисы: доставка продуктов для клиентов HoReCa и услуга e-commerce вместе с zakaz.ua. И мы гордимся, что, несмотря на военное время, нам удалось сохранить систему тройного ценника, который дает возможность покупать оптом по выгодной цене.

Фото: Елена Вдовиченко, Генеральная директор METRO Украина

Какая группа клиентов больше выросла в 2022 году: трейдеры, HoReCa или конечный потребитель?

Основными драйверами в 2022 году стали конечные потребители и HoReCa. И если на поведение конечного потребителя влияют настроения и обстоятельства, как панические закупки в начале вторжения или блэкауты в конце года, то украинская HoReCa — это вообще героические и непобедимые люди. Они выдержали два года ковида, когда произошел первый отток клиентов, начало войны, когда они перенастроились и кормили военных, ТРО и т. д. Сейчас они переживают блэкауты. И что эти люди делают? Придумали меню при свечах и готовят в хоспере. Это действительно супер героически! И когда я своим коллегам в других METRO-странах рассказываю об этом, они не могут поверить, как при таком количестве мешающих внешних обстоятельств продолжать работать, помогать своим гостям, экономике страны и армии!

Повлияла ли война на развитие собственных торговых марок METRO и как вы планируете их развивать?

Военное время не остановило нас в развитии наших торговых марок, как новых, так и тех, которые наши клиенты хорошо знают. Ведь собственные торговые марки — это диалог между покупателем и ретейлом о наших ценностях.

В развитие собственных торговых марок мы вкладываем огромное количество ресурсов. И часть из них мы производим локально. Три года подряд Украина является страной № 1 среди всех стран METRO по приросту СТМ. Война слегка замедлила этот процесс, но мы не отказываемся от амбициозных целей. Сейчас доля продаж наших собственных торговых марок составляет 20%. Наша цель к 2030 году — достичь 45% продаж.

Сейчас актуально понятие оптовая торговля?

Опт сейчас более актуален, чем в мирные времена. Потому что это возможность купить больше и заплатить меньше. А сейчас, когда потребительские возможности из-за инфляции и безработицы снизились, опт помогает не только конечным потребителям, но и профессиональным клиентам, которые могут сохранять прибыльность, чтобы продолжать бизнес.

Какие возможности и какую поддержку оказываете сектору HoReCa, одной из ключевых групп клиентов?

Для HoReCa-клиентов у нас создана целая экосистема. Это не только продукты и система тройного ценника. Это онлайн-заказ и служба доставки, в которую мы не прекратили инвестировать с началом войны, услуги сейлз-менеджеров, финансовая поддержка в виде кредитных линий, возможность реструктуризации задолженностей, разнообразная коммуникационная, консультационная поддержка, юридическая консультация, помощь по продвижению в соцсетях, и обратный связь, благодаря которой мы корректируем ассортимент.

К примеру, сейчас в нашем ассортименте много предварительно подготовленных продуктов: помытых, почищенных, нарезанных и измельченных, поскольку сейчас из-за войны HoReCa ограничены в персонале, а такой продукт экономит не только время, но и деньги.

Как компания METRO помогает украинским защитникам и пострадавшим от войны людям?

Помощь ВСУ и пострадавшим от войны — это один из наших приоритетов. На это мы ежемесячно выделяем бюджет около 3,5−4 млн грн. Наш принцип — стремиться помочь всем, кто в этом нуждается. Мы помогаем военным частям ВСУ, подразделениям ТРО, волонтерским организациям, больницам, заведениям, готовящим для воинов, а также приютам для животных. В период с 24 февраля по 30 ноября мы передали им примерно 458 тонн продовольственных товаров, 36 тонн средств индивидуальной гигиены и бытовой химии и 27 тонн непродовольственных товаров.

И когда освобождаются новые территории, даже если METRO Украина там не присутствует, мы считаем своим долгом помочь. Да, после деоккупации Херсона мы передаем туда гуманитарную помощь.

Каким вы видите 2023 год для компании и Украины?

2023 год тоже будет нелегким. Но мы во многом адаптировались, перенастроились, поняли, где могут быть наши новые ниши. Сейчас я призываю наших поставщиков не перекладывать инфляцию, переживаемую страной, на плечи потребителей, а искать внутренние ресурсы для ее компенсации: за счет маржинальности, эффективности процессов, отказа от лишней рекламы и т. д.

А нашей несгибаемой Украине, которая поражает своим умением справляться, желаю победы и считаю, что в 2023 году она непременно наступит. Я очень хочу, чтобы большинство людей вернулось в Украину, потому что мы вместе должны ее отстраивать.