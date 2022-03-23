Ахметов разрешил. Зарубежные активы Метинвеста переходят на самостоятельную работу 23 марта, 21:45 Цей матеріал також доступний українською Зарубежные активы Метинвеста приспосабливаются к самостоятельной работе (Фото:metinvestholding.com)

Предприятия группы компаний Метинвест в США и Европе начинают работать как самостоятельные предприятия с новыми внешними поставщиками и клиентами.

Как сообщили в Метинвесте, такое решение принято руководством группы компаний для обеспечения функционирования ее активов с учетом логистических ограничений в Украине из-за российского вторжения.

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«Шахты Метинвеста, добывающие коксующийся уголь в США, и перекатные заводы в Болгарии, Италии и Великобритании, которые до недавнего времени работали в составе вертикально интегрированной бизнес-модели Группы, постепенно приспосабливаются к работе как самостоятельные предприятия с новыми внешними поставщиками и клиентами, в зависимости от потребностей бизнеса», — сказано в сообщении.

В Метинвесте отметили, что за последние две недели статус производственных мощностей Группы, расположенных в таких городах, как Мариуполь, Запорожье и Авдеевка, существенно не изменился — они остаются в режиме горячей консервации. При этом активы в Авдеевке и Мариуполе подверглись некоторым повреждениям в результате боевых действий в этих городах.

«В первый день вторжения, 24 февраля 2022 года, Метинвест перевел часть оборудования на мариупольских металлургических предприятиях в режим горячей консервации. Такое решение было принято, чтобы обезопасить работников и сохранить оборудование. Это поможет предотвратить промышленные аварии в результате боевых действий в Мариуполе. Перевод оборудования в режим консервации позволит возобновить работу производственных предприятий даже в случае возможного повреждения. Пока не будет прекращена активная фаза российской военной агрессии и не будут налажены надежные каналы связи с заводами, оценить ее влияние на предприятия Группы невозможно», — добавили в Метинвесте.

Что касается других украинских предприятий Метинвеста, то руководство Группы принимало решения об их функционирования в той мере, насколько это безопасно для их сотрудников и с учетом логистических ограничений в Украине. А именно:

— Kaметсталь, металлургическое предприятие в Каменском, продолжает работать в штатном режиме на уровне около 60% от объемов производства 2021 года и доставлять по железной дороге продукцию перекатному заводу Группы в Болгарии, а также украинским и международным клиентам;

— Железнодорожные и коксохимические активы Метинвеста работают на уровне около 40% и 60% соответственно от объемов производства 2021 года, обеспечивая достаточное количество сырья для работы Kаметстали; остальная продукция экспортируется по железной дороге.

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«Вся степень влияния украинских событий на бизнес Группы еще не известна и будет в значительной мере зависеть от продолжительности и масштаба конфликта», — добавили в Метинвесте.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на биржевую информацию Группы, свободный остаток денежных средств Метинвеста составил $493 млн по состоянию на 17 марта, из которых около 77% находились на счетах группы в финансовых учреждениях за пределами Украины.

Данная сумма меньше на $673 млн по сравнению с денежными средствами и их эквивалентами по состоянию на 31 декабря 2021 года. Большая часть этого снижения произошла до начала войны. С начала боевых действий в Украине денежная позиция Метинвеста варьировалась в диапазоне $400-$500 млн.

Метинвест — вертикально-интегрированная группа добывающих и металлургических предприятий как в Украине, так и за границей. В частности, в Болгарии находится завод Promet Steel мощностью 500 тыс. т металлопроката в год, в Италии — Metinvest Trametal и Ferriera Valsider суммарной мощностью 1,2 млн т в год. В Великобритании компании принадлежит завод Spartan UK, который может выпускать 200 тыс. т стального проката в год.

Основными акционерами Метинвеста являются группа СКМ (71,24%) Рината Ахметова и Смарт-холдинг (23,76%) Вадима Новинского, совместно управляющие компанией.

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