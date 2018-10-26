Метинвест создал IТ-компанию для собственных нужд

Группа Метинвест создала IT-компании Метинвест Диджитал для обслуживания собственных предприятий.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Метинвест Диджитал будет выполнять все IT-задачи для компаний группы и вести работу по улучшению сервиса.

Генеральным директором нового предприятия назначен директор по информационным технологиям группы Метинвест Сергея Детюка. По его словам, компания не просто выделяет функции IT в отдельное юридическое лицо, а планирует создавать и внедрять цифровые решения для Метинвеста, а в перспективе - и для внешнего рынка.

Весь персонал IТ переведут в Метинвест Диджитал до конца года - с января 2019 года всех оформят на новом предприятии. Все рабочие места и социальные гарантии будут сохранены.

Основными акционерами Метинвеста являются группа СКМ Рината Ахметова (71,2%) и Смарт-холдинг Вадима Новинского (23,7%), совместно управляющие компанией. Метинвест Холдинг - управляющая компания группы Метинвест.