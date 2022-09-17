Убедительная победа Украины. В Метинвесте Ахметова рассказали, когда возобновят инвестиции 17 сентября, 09:27 Эксклюзив НВ Ринат Ахметов, мажоритарный владелец группы Метинвест (Фото:@metinvest.media)

В Группе Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского считают, что возобновление инвестиций возможно только после убедительной победы Украины в войне с Россией. Что такое победа по мнению руководителя Метинвеста Юрия Рыженкова?

Во текущей ситуации практически нереально производить серьезные инвестиции сейчас в предприятия в Украине, особенно с длительным сроком окупаемости. Такое мнение в интервью НВ Бизнес высказал Юрий Рыженков, генеральный директор Группы Метинвест. «[Такая ситуация будет продолжаться] пока не закончится война убедительной победой Украины», — сказал он.

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Не уточняющий вопрос, что именно скрывается за этой фразой, Рыженков уточнил, что это не обязательно должна быть капитуляция [России]. «Это какая-то убедительная точка в конце войны, не Минские соглашения. Это должно быть что-то более серьезное с гарантиями безопасности — не Будапештский меморандум — а реальные гарантии безопасности Украины», — подчеркнул топ-менеджер. По его мнению, до того как такая точка будет поставлена, никакие серьезные инвестиции в страну не будут приходить от внешних инвесторов.

«Поэтому и у нас активная фаза инвестирования начнется только после окончания войны», — рассказал Юрий Рыженков.

Напомним, что в прошлом году Группа Метинвест анонсировала строительство нового цеха на ММК им. Ильича стоимостью $1 млрд. Но после полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 Мариуполь был оккупирован. В результате активных боевых действий большая часть города, включая меткомбинат Азовсталь, была разрушена.

В этом году стало известно, что компания рассматривает возможность строительства нового предприятия в Италии или Болгарии. В интервью Рыженков вскрыл некоторые новые детали проекта.

Группа Метинвест — крупнейший в Украине горно-металлургический холдинг. Его акционерами являются бизнесмены Ринат Ахметов и Вадим Новинский.

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