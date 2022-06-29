Метинвест Ахметова и Новинского заявил об остановке части предприятий из-за сложностей с логистикой 29 июня, 14:51 Совладельцы группы Метинвест Вадим Новинский и Ринат Ахметов (Фото:Метинвест)

ГОКи в Кривом Роге и Каметсталь частично приостанавливают работу с 1 июля из-за логистических и экономических факторов. Об этом заявили в Группе Метинвест.

С середины июня Группа Метинвест начала процесс приостановки работы ГОКов в Кривом Роге. «С 1 июля [Метинвест] приостанавливает добычу на двух своих горно-обогатительных комбинатах в Кривом Роге (включая совместное предприятие Южный ГОК), и сокращает работу Каметстали в Каменском до одной домны, из-за логистических факторов, роста себестоимости производства и падения цен на продукцию» , — сообщила пресс-служба Группы Метинвест. С середины июля также будет приостановлена добыча на Северном ГОКе. Из горно-обогатительных комбинатов Группы в Украине продолжит работу на уменьшенной мощности только Центральный ГОК.

Видео дня

Это вынужденная мера. «Безусловно, главным фактором является продолжение российского вторжения в Украину», — говорят в компании.

Однако ситуация в экономике страны также остается тяжелой и имеет тенденцию к ухудшению из-за ряда дестабилизирующих факторов, которые не позволяют предприятиям полноценно работать и планировать свою деятельность более чем на месяц вперед. Ключевые факторы:

Изменение в логистике горно-металлургического комплекса и большая стоимость перевозок к конечному потребителю. Ранее все перевозки готовой продукции Группа осуществляла морским транспортом. «Сейчас порты заблокированы, поэтому мы вынуждены отправлять продукцию исключительно по железной дороге. По сравнению с довоенным временем, логистические затраты выросли в несколько раз. Также по всей цепи поставок происходит накопление запасов металлопродукции, наша готовая продукция месяцами стоит в очереди на границе с ЕС», — отмечают в Метинвесте.

Высокая себестоимость производимой металлопродукции, которая постоянно растет за счет повышения цен на энергоносители, в частности природный газ, сырье и отсутствие спроса на металлические изделия на внутреннем рынке Украины, который сократился более чем на 2/3 по сравнению с февралем.

Внешними факторами, негативно влияющими на отрасль, являются значительное падение мировых цен на чугун и сталь, сокращение спроса на металлопродукцию и объемы потребления железорудного сырья из-за уменьшения производства металлопродукции на европейских предприятиях.

В Группе Метинвест сообщили, что максимально задействуют тысячи работников в проведении ремонтных работ и приведении в порядок территории на вышеупомянутых активах с сохранением основного заработка.

«Сегодня общая задача государства и бизнеса сделать все возможное, чтобы экономика Украины работала. Учитывая сложную ситуацию и ежемесячную тенденцию к ухудшению, только регулятивная поддержка со стороны государства может гарантировать выживание отрасли, возобновить работу предприятий и вернуть возможность отрасли держать экономический фронт», — заявили в Метинвесте.

Компания уточняет, что в первую очередь речь идет об оптимизации логистической составляющей, а также других регуляторных решениях, которые помогут отрасли остаться на плаву.

Напомним, что вчера стало известно о намерении «Укрзализныци» повысить тарифы на перевозку всех видов грузов на 70% с 1 июля 2022 года.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.