Метинвест опустился в рейтинге мировых производителей стали

Украинский горно-металлургический холдинг Метинвест в 2017 году занял 42-е место в списке крупнейших мировых производителей стали с объемом 9,6 млн тонн в сравнении с 37-м местом в 2016 году с 10,3 млн тонн.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel), передает Интерфакс-Украина.

При этом, в списке из 50 крупнейших мировых производителей стали по итогам 2017 года, как и по итогам 2016-го, 2015-го и 2014 годов, кроме Метинвеста нет других украинских компаний.

Корпорация Индустриальный союз Донбасса, которая по итогам 2013 года находилась на 44-м месте с объемом производства 7,9 млн тонн, после 2013-го выпала из списка лидеров.

Отметим, что Украина в 2017 году покинула ТОП-10 мировых производителей стали - горно-металлургические предприятия сократили производство на 6,4% в сравнении с 2016 годом - до 22,7 млн т.

Основными акционерами Метинвеста являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и Смарт-холдинг Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. Метинвест Холдинг - управляющая компания группы Метинвест.