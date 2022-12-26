Правило трех стен. Как работает Метинвест в условиях войны — компания, ставшая опорой и символом несокрушимости Украины 26 декабря, 09:30 Они приближают победу Метинвест

Мировая история еще не знала случаев, когда символом сопротивления и несокрушимости народа стал металлургический комбинат. А разошедшиеся по стране за считанные дни браслеты из довоенной партии стали мариупольской крепости «Азовсталь», служили созданию армии дронов для Вооруженных сил Украины.

Усиление обороноспособности страны — большое, но не единственное направление помощи украинцам от горно-металлургической группы Метинвест. Как сталь Метинвеста в основе мостов и небоскребов (кстати, эта сталь выдерживает прямые удары российских ракет, как было в истории с Пешеходным мостом в Киеве) по всему миру служит точкой опоры любой конструкции, да и сама компания с начала войны стала надежной опорой Украины в экономической и социальной сферах. Это ответ Метинвеста на вызовы времени. Старание дать украинцам и сотрудникам группы чувство стабильности и наполнить их верой в успешное будущее Украины.

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«Для Украины Метинвест — это надежная опора. Это тысячи людей, которые вкладывают душу в свое дело, заботятся о земляках и служат в рядах ВСУ. С первого дня войны Метинвест помогает стране быть сильной. Мы везде, где требуется поддержка. И вместе мы приближаем победу Украины», — отмечает Юрий Рыженков, генеральный директор группы Метинвест.

Вклад в победу Украины Метинвест основывается на правиле трех стен: поддержании экономики, армии и общества. Так же как известный принцип безопасности может спасти жизнь, правило трех стен помогает спасать экономику и общество.

Экономика

Метинвест — один из крупнейших налогоплательщиков в государстве. За 9 месяцев этого года группа перечислила во все бюджеты Украины почти 18 млрд грн налогов и сборов.

Инфографика: Константин Войтенко, НВ

Несмотря на рост себестоимости производства, падение цен на продукцию и нарушенную логистику, Метинвест пытается наладить работу предприятий, где это безопасно для людей и экономически целесообразно. В настоящее время компания работает на уровне 30−50% от довоенных мощностей.

Из-за российской агрессии и оккупации Мариуполя остановились комбинат «Азовсталь» и ММК имени Ильича. Работа Авдеевского коксохимического завода также поставлена на паузу. С июля приостановлена добыча руды на Ингулецком, а с конца августа — на Северном ГОКе. Центральный ГОК работает с уменьшенной мощностью.

Также продолжают работать металлургические комбинаты «Каметсталь», «Запорожсталь» и предприятия «Метинвест Покровскуголь».

Армия

В рамках милитарной инициативы Рината Ахметова Стальной фронт Метинвест поддерживает защитников Украины. Компания стала одним из самых крупных поставщиков спецстали и защитной амуниции в Украине. Тысячи бронежилетов, шлемов и касок защищают военных на переднем крае. Из-за границы Метинвест привозит дефицитное тактическое оборудование: тепловизоры, дроны, рации и спутниковые комплексы наведения огня. Также компания передает на фронт автомобили, машины скорой помощи и горючее, турникеты и аптечки.

Инфографика: Константин Войтенко, НВ

Металлурги Метинвеста разработали спецсталь для бронежилетов и защиты фронтовых автомобилей. Из металла компании изготовлены металлические укрытия для укрепления окопов, противотанковые ежи и другие нужные на фронте изделия.

Общество

Метинвест в координации с Фондом Рината Ахметова создал гуманитарный проект «Спасаем жизни», что с начала войны помогает пищевыми продуктами и средствами гигиены уязвимым категориям украинцев. География поддержки — Донецкая, Днепропетровская, Херсонская, Кировоградская и Запорожская области. К проекту присоединились сотни компаний со всего мира.

Инфографика: Константин Войтенко, НВ

«Спасаем жизни» также снабжает украинские больницы медпрепаратами, расходными материалами и оборудованием. Гуманитарные грузы в медучреждения Запорожья, Кривого Рога, Каменского, Покровска и Авдеевки доставляют еще и по отдельной программе Метинвеста и Фонда Рината Ахметова. В целом медики уже получили помощь на 150 млн грн. Кроме того, компания передает больницам кислород для лечения больных коронавирусом.

Материал из печатного спецпроекта НВ и The Economist — Мир впереди:2023