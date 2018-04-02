Метинвест назвал причины ликвидации завода на Донбассе

Группа Метинвест приняла решение ликвидировать предприятие Донецккокс, находящееся на временно неконтролируемой территории Украины (НКТ), как юридическое лицо из-за невозможности его прибыльной деятельности.

Об этом предприятие сообщило в системе НКЦБФР, передает агентство Интерфакс-Украина.

Решение о ликвидации в добровольном порядке без правопреемственности приняло собрание акционеров 29 марта текущего года. Однако тогда причины ликвидации не назвали.

"Данное решение принято в связи с отсутствием у общества дальнейших перспектив осуществлять прибыльную хозяйственную деятельность", - констатируется в информации завода.

За данное решение проголосовали 100% участников собрания акционеров.

При этом уточняется, что после удовлетворения требований кредиторов, у эмитента могут остаться активы на сумму 68,2 млн грн для распределения между акционерами.

Также сообщается, что в связи с ликвидацией общества акционеры отозвали и.о. гендиректора и членов наблюдательного совета, назначили ликвидатором компании юрисконсульта Метинвест холдинга Михаила Вергуна.

Донецккокс специализируется на производстве доменного кокса, каменноугольной смолы, сульфата аммония. Ранее производство состояло из трех технологически самостоятельных коксохимических заводов, расположенных в Донецке: Рутченковского (четыре батареи), Донецкого (две батареи) и Смоляниновского (одна батарея).

По итогам работы в 2017 году Донецккокс сократил чистый убыток в 11,5 раза в сравнении с предыдущим годом - с 28,7 млн грн до 2,5 млн грн.

По данным депозитария на 9 февраля 2018 года, в собственности Метинвест Холдинга находится 37,4% акций предприятия, Metinvest B.V. (Нидерланды) – 56,3%. Уставный капитал Донецккокс составлял 62,2 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.

Напомним, что первоначально был закрыт Смоляниновский участок. В 2006-2007 годах поэтапно остановили работу двух батарей Рутченковского участка. После остановки еще двух батарей на этом участке действующими остались две небольшие по мощности батареи Донецкого участка, которые производят кокс для Донецкстали.

В марте 2017 года группа СКМ прекратила контролировать работу своих активов, расположенных на временно неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей.

Основными акционерами Метинвеста являются группа СКМ Рината Ахметова (71,2%) и Смарт-холдинг Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. Метинвест Холдинг - управляющая компания группы Метинвест.