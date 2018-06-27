Метинвест нашел способ заменить утраченные предприятия на Донбассе - СМИ

Горно-металлургическая группа Метинвест заинтересована в налаживании партнерства с другими компаниями или приобретении новых активов с целью замещения своих предприятий, находящиеся на временно неподконтрольной Украине территории, управление которыми акционеры утратили в марте 2017 года.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на интервью генерального директора компании Юрия Рыженкова, передает Интерфакс-Украина.

Агенство передает, что Метинвест намерен заместить металлургические и угольные активы, захваченные боевиками более года назад.

При этом Рыженков отметил, что группа заинтересована в производстве полуфабрикатов или сырья в Украине и производстве готовой продукции в странах-конечных потребителях, напомнив, что в апреле компания завершила реструктуризацию долга и может сосредоточиться на развитии бизнеса.

"Мы потеряли контроль над этими активами в марте 2017 года более года назад, и с тех пор у нас не было никаких отношений с этими активами или каких-либо контактов с этими активами, мы даже не знаем, что там происходит. Теперь мы ищем какое-то партнерство, СП или слияния и поглощения. Мы также ищем некоторые угольные активы, желательно на местах в Украине", - сказал гендиректор.

Кроме того, Рыженков отметил, что в краткосрочной перспективе компания получит преимущества от введения администрацией президента США пошлин на сталь, но эти меры в долгосрочной перспективе повредят компании, если ЕС примет ответные меры.

Отмечается, что Метинвест в США, в основном, поставляет чугун, который используется сталелитейными предприятиями, и эта продукция нужна в США. Но Метинвест продает стальные полуфабрикаты в ЕС, и в случае повышения импортных тарифов в Европе это отразится и на поставках группы.

"Мы немного обеспокоены ответными мерами, которые будут введены на других рынках, особенно в Европейском союзе, где мы являемся одним из крупнейших игроков", - сказал Рыженков. При этом, он добавив, что ответные меры нанесут ущерб мировой экономике и экономике США и вызовут "спираль" инфляции.

Основными акционерами Метинвеста являются группа СКМ Рината Ахметова (71,2%) и Смарт-холдинг Вадима Новинского (23,7%), совместно управляющие компанией. Метинвест Холдинг - управляющая компания группы Метинвест.

Напомним, что 15 марта 2017 года группа Метинвест заявила об утрате контроля над деятельностью своих предприятий на временно не контролируемых властями Украины территориях Донецкой и Луганской областей. В частности, был утерян контроль над Енакиевским металлургическим заводом, Макеевским металлургическим заводом, Енакиевским коксохимпром, Харцызским трубным завод, Комсомольским рудоуправлением, Краснодонуглем, Донецккоксом и Металеном.