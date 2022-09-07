Металлургия SOS. Как Россия ударила по ключевым бизнесам Ахметова, Новинского и Пинчука 7 сентября, 11:16 Эксклюзив НВ Административный корпус металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе, разрушенный российскими войсками (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Из-за российского вторжения в Украину украинская металлургия оказалась на грани остановки. А богатейшие украинцы рискуют потерять бизнес, который еще в прошлом году генерировал миллиарды гривен. Что может спасти отрасль и всех, кто с ней связан?

Горно-металлургический комплекс Украины до российского военного вторжения был среди главных поставщиков валютной выручки в страну, находился среди крупнейших работодателей и налогоплательщиков. Ситуация сохранялась даже после событий 2014−2015 годов, когда несколько крупных металлургических и коксохимических предприятий оказались на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

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Однако после 24 февраля этого года все поменялось. Группа Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского потеряла два мариупольских комбината — им. Ильича и Азовсталь. На оккупированной территории оказался Запорожский железорудный комбинат, среди владельцев которого инвесторы из Словакии. Все остальные предприятия — от криворожских ГОКов до меткомбинатов в Запорожской и Днепропетровской областях — работают с минимальной загрузкой. И рискуют полностью остановиться из-за военных и логистических рисков.

НВ Бизнес разбирался в нынешнем состоянии украинской металлургии, рыночной ситуации и путях, которыми можно помочь металлургам и смежникам, которые пока еще держатся, в том числе, благодаря поддержке владельцев.

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