«Даны инструкции по ликвидации». В Метинвесте Ахметова и Новинского рассказали о судьбе российских активов 18 сентября, 09:21 Эксклюзив НВ Группа Метинвест прекратила деятельность в России и Белоруссии (Фото:Метинвест)

Группа Метинвест с начала полномасштабного вторжения России определилась с судьбой своих российских и белорусских активов, а также сотрудников, имевших гражданство РФ и Белоруссии.

В Группе Метинвест с самого начала полномасштабного российского вторжения определились с судьбой активов в России и Беларуси. «С 24 февраля принято решение об их ликвидации. Там у нас только сбытовые активы: Метинвест Евразия и белорусская Метинвест Дистрибуция. Там есть операционные команды, которым даны инструкции по ликвидации», — рассказал в интервью НВ Бизнес Юрий Рыженков, генеральный директор Группы Метинвест.

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Также он рассказал, что в компании работало более 100 менеджеров, являвшихся гражданами Беларуси или Российской Федерации. «После 24 числа большинство из них либо были уволены, либо уволились сами… Остались единицы. В основном это те, кто осуждает происходящее, кто-то получил другое гражданство», — уточнил Рыженков.

Кроме того, по словам топ-менеджера, у компании почти отсутствуют отношения со второй группой акционеров меткомбината Запорожсталь, которую связывают с российским ВЭБ. «Возможность принимать решения без значительной группы акционеров есть, если имеется поддержка миноритарных акционеров», — пояснил гендиректор Метинвеста.

Группа Метинвест — крупнейший в Украине горно-металлургический холдинг. Его акционерами являются бизнесмены Ринат Ахметов и Вадим Новинский.



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